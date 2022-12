Buscamos que operación de drones sea segura: Aerocivil

El director de la Aeronáutica Civil, Gustavo Lenis, dijo en BLU Radio que las disposiciones del organismo sobre el uso de drones en Colombia buscan hacer cada vez más segura esta operación.



“Lo que nos preocupa son los drones de ciertos kilos de pesos en adelante, que son los que están utilizando para filmar sitios concurridos. Estos pueden realmente herir gente”, manifestó.



“Se han sacado algunas disposiciones que tienen que ver con distancias a los aeródromos, altura, pericia de los operadores, seguros, en fin… esto para que esta operación sea más segura”, agregó.



La circular, que ya fue publicada en el Diario Oficial No. 49.624, fija una serie de disposiciones y requisitos que deberán cumplir los operadores de este tipo de equipos. Entre los puntos sobresalientes están que el peso máximo permitido de cada RPA es de 25 kilógramos (de mayor peso estaría prohibida su operación civil), que deben estar equipados con piloto automático y contar con GPS, su motor no debe generar exceso de ruido ni contaminación, sus hélices no pueden ser metálicas y deben tener una placa de identificación con el nombre del operador para que, en caso de incidente o violación a la norma, pueda ser reconocida.



La circular también señala que las RPA no podrán volar sobre áreas congestionadas, edificaciones o aglomeraciones de personas, durante condiciones meteorológicas de vientos fuertes o sin vuelo visual, en horario nocturno ni operar dentro de un radio de 1,8 kms de instituciones gubernamentales, sedes políticas, instalaciones militares y de policía y centros carcelarios, entre otros. Tampoco deberán volar a una altura superior a 152 metros ni a más de 750 metros de distancia del operador ni transportar animales o elementos como armas, materiales peligrosos, de riesgo biológico, sustancias psicoactivas, entre otros.