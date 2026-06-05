Cada vez más mujeres lideran brigadas, rescates y operaciones de emergencia

Las mujeres están ganando cada vez más espacio en áreas tradicionalmente asociadas a los hombres, como la atención de emergencias, la seguridad industrial y la gestión del riesgo. Su participación no solo ha aumentado en cuerpos de bomberos, brigadas empresariales y equipos de rescate, sino también en cargos de liderazgo y toma de decisiones estratégicas.

Según cifras de SACS Group, en los últimos dos años la capacitación de mujeres para integrar brigadas de emergencia industriales creció un 18 %, mientras que cada vez más profesionales participan en entrenamientos especializados en control de incendios, rescate técnico y manejo de materiales peligrosos. Este avance también se refleja en eventos de formación internacional como la Spanish Fire School – Escuela 60, que se realizó en Cartagena.

Expertos destacan que las mujeres están aportando nuevas perspectivas a la gestión de emergencias, fortaleciendo aspectos como la coordinación, la comunicación y el liderazgo en situaciones críticas. Además, muchas de ellas combinan estas responsabilidades con la maternidad, desempeñando un papel clave tanto en la protección de sus comunidades como en sus hogares.

Bomberos en Colombia Foto: suministrada

“Ser madre y responder a emergencias implica un nivel de compromiso enorme. Son mujeres que asumen la responsabilidad de proteger vidas dentro y fuera del hogar, y que hoy están demostrando que el liderazgo técnico y operativo no depende del género”, aseguró Carolina López Pérez, gerente técnica para Latinoamérica de SACS Group.



Aunque persisten desafíos relacionados con estereotipos y barreras culturales, el aumento de la participación femenina evidencia una transformación gradual en un sector donde el conocimiento técnico y la capacidad de respuesta pesan cada vez más que los prejuicios de género.

