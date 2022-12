Canciller pidió excusas por anunciar su aspiración presidencial

El canciller Carlos Holmes Trujillo presentó excusas públicas, ante los medios de comunicación, por decir que aspirará a la Presidencia en el 2022 durante un conversatorio en Eafit.

Le puede interesar: Canciller Carlos Holmes Trujillo aspiraría a la presidencia en el 2022

Publicidad

“Estoy pidiendo excusas si eso se considera inadecuado, si fue inadecuado dejarme llevar por el sentido del humor y por la forma como siempre, a lo largo de mi vida, he tratado estos temas en las aulas universitaria”, dijo.

Según Trujillo, su declaración fue espontánea y se dio en un ambiente amparado por la libertad de cátedra. Igualmente, informó que seguirá en su cargo y está dispuesto a responderle a la Procuraduría, entidad que anunció una acción preventiva en su contra.

Publicidad

“He tenido un diálogo con el presidente Duque y me ha reiterado nuevamente, cosa que le agradezco de manera muy sentida, su deseo de que continúe acompañándolo en el Gobierno durante todo este período y me he comprometido a hacerlo”, agregó.