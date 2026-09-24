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Canciller sobre acuerdo de paz: "Colombia lo remoldeará"

El canciller, Omar Bula, se refirió a la reunión con el ministro de relaciones exteriores del Reino Unido, hablaron del tema de la paz.

Canciller Omar Bula
Canciller Omar Bula.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 24 de sept, 2026

El canciller Omar Bula hizo un balance de los encuentros del Gobierno colombiano en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

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Bula aseguró que se ha fortalecido el vínculo con los Emiratos Árabes Unidos; también hubo reuniones con la delegación de Suiza para hablar de cooperación y en el mismo sentido se refirió a un encuentro clave con el Reino Unido.

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Omar Bula Escobar, nuevo Canciller de Colombia
Foto: Captura de pantalla video de Abelardo De La Espriella

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“Un encuentro breve pero supremamente sustantivo con el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, en donde discutimos primero que todo el futuro del acuerdo de paz y la manera como Colombia lo remoldeará en función de las prioridades que ha dictado el presidente Abelardo De La Espriella en este ámbito”, dijo Bula.

Es importante recordar que en los últimos días se ha desatado una polémica en el país por la reducción del presupuesto a la JEP y por una iniciativa legislativa que busca que las decisiones tomadas por ese tribunal contra los militares sean revisadas por la justicia penal militar.

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