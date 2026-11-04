Capturan en Cundinamarca a alias 'Cristóbal Pérez', segundo cabecilla de estructura Teófilo Forero

En una operación de la fuerza pública desarrollada en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, fue capturado Wilmer Castillo Duarte, conocido con el alias de 'Cristóbal Pérez', señalado como segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia, facción liderada por alias Iván Márquez.

El anuncio fue hecho por el presidente, Abelardo De La Espriella, a través de su cuenta en la red social X, donde entregó detalles sobre la trayectoria y las presuntas actividades criminales del detenido.

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De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, Castillo Duarte llevaba aproximadamente nueve años vinculado a esta organización armada y tendría bajo su control comisiones armadas y redes de extorsión en los departamentos de Huila y Caquetá.

Asimismo, el presidente señaló que 'Cristóbal Pérez' sería responsable de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones. También lo relacionó con el asesinato de tres personas en Florencia, Caquetá, y con la incineración de una ambulancia en el municipio de Hobo, Huila.



Según De La Espriella, la captura afecta la estructura de mando de la organización, así como sus fuentes de financiación ilegal y su capacidad de expansión territorial.

El mandatario reiteró que las operaciones de la fuerza pública continuarán dirigidas contra los integrantes de las estructuras armadas ilegales que delinquen en el territorio nacional.