En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ley de sometimiento
Elecciones en Estados Unidos
JEP

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Capturan en Cundinamarca a alias 'Cristóbal Pérez', segundo cabecilla de estructura Teófilo Forero

Capturan en Cundinamarca a alias 'Cristóbal Pérez', segundo cabecilla de estructura Teófilo Forero

La operación se llevó a cabo en Caparrapí. Según el presidente De La Espriella, el capturado llevaba nueve años en la Segunda Marquetalia y estaría vinculado con homicidios, secuestros y extorsiones en Huila y Caquetá.

Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Teófilo Forero.
Wilmer Castillo Duarte, alias “Cristóbal Pérez”, segundo cabecilla de la estructura narcoterrorista Teófilo Forero.
Foto: tomada de redes.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

En una operación de la fuerza pública desarrollada en el municipio de Caparrapí, Cundinamarca, fue capturado Wilmer Castillo Duarte, conocido con el alias de 'Cristóbal Pérez', señalado como segundo cabecilla de la estructura Teófilo Forero, perteneciente a la Segunda Marquetalia, facción liderada por alias Iván Márquez.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

El anuncio fue hecho por el presidente, Abelardo De La Espriella, a través de su cuenta en la red social X, donde entregó detalles sobre la trayectoria y las presuntas actividades criminales del detenido.

Últimas noticias

Petróleo
Nación

Colombia espera 'materializar' nuevas áreas para exploración petrolera en 2027

Antiguo secretariado Farc insiste ante JEP en única resolución de conclusiones
Nación

Hasta por comer panela sin permiso, las Farc fusiló niños: hay 62 ejecuciones documentadas

Publicidad

De acuerdo con la información divulgada por el mandatario, Castillo Duarte llevaba aproximadamente nueve años vinculado a esta organización armada y tendría bajo su control comisiones armadas y redes de extorsión en los departamentos de Huila y Caquetá.

Asimismo, el presidente señaló que 'Cristóbal Pérez' sería responsable de ordenar homicidios, secuestros y extorsiones. También lo relacionó con el asesinato de tres personas en Florencia, Caquetá, y con la incineración de una ambulancia en el municipio de Hobo, Huila.

Según De La Espriella, la captura afecta la estructura de mando de la organización, así como sus fuentes de financiación ilegal y su capacidad de expansión territorial.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El mandatario reiteró que las operaciones de la fuerza pública continuarán dirigidas contra los integrantes de las estructuras armadas ilegales que delinquen en el territorio nacional.

Publicidad

Relacionados

Abelardo De La Espriella

Publicidad

Publicidad

Publicidad