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Blu Radio  / Nación  / Colombia espera 'materializar' nuevas áreas para exploración petrolera en 2027

Colombia espera 'materializar' nuevas áreas para exploración petrolera en 2027

La ANH dijo a los inversionistas que espera avanzar rápidamente, pero de forma ordenada, para responder a las expectativas de una industria que está a la espera de un cambio de rumbo tras cuatro años de parálisis.

Petróleo
Petróleo / Imagen de referencia /
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 4 de nov, 2026

El Gobierno nacional está trabajando en las condiciones para ofrecer nuevas oportunidades de inversión a la industria de los hidrocarburos y está apuntando al primer trimestre de 2027 como una primera fecha para 'materializar' sus intenciones de reactivación en ofertas más concretas de exploración petrolera en Colombia.

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"Estamos tomando las decisiones al interior de establecer qué áreas están listas, estamos definiendo cuál es la mejor alternativa, estamos propiciando que desde el punto de vista económico la coyuntura sea la propicia y nosotros esperamos que, yo pienso que el primer trimestre del 2027, va a ser una época donde nosotros vamos a poder materializar toda esta cimentación y diagnóstico que hemos estado haciendo", dijo el presidente de la ANH, Ernesto Forero, en una conferencia ante las industrias del sector de petróleo y gas en el país.

Refinería de Barrancabermeja.
Refinería de Barrancabermeja.
Foto sumistrada por Ecopetrol.

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La ANH ya reservó casi 20 millones de hectáreas para el estudio de una posible asignación de nuevos contratos. Por ahora, el Gobierno está estudiando las áreas, pero no ha abierto formalmente la posibilidad de invertir.

"Queremos movernos rápido, pero no atropelladamente. Queremos generar las condiciones y no queremos generar las condiciones (solamente) para firmar el contrato: queremos generar unas condiciones para que firmen el contrato y el contrato se desarrolle de manera adecuada. Al final del día, nosotros no llenamos las térmicas con contratos, nosotros llenamos las térmicas con gas y las refinerías, con petróleo. Entonces nuestra labor será tener muy presente ese afán, en el buen sentido, y nosotros movernos lo más rápido posible sin atropellar", agregó Forero.

Colombia no ha ofrecido nuevos contratos a la industria del petróleo en más de cuatro años, como resultado de la decisión de la administración de Gustavo Petro de no ampliar la frontera de exploración de hidrocarburos en el país.

Petroleo-AFP.jpg
Petróleo
Foto: AFP

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Forero invitó a los empresarios a presentar proyectos para incrementar la producción de los campos actuales (conocidos como proyectos de producción incremental, PPI), aprovechando la coyuntura de precios favorables del petróleo en este momento.

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También apuntó al Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (RUGE), el régimen para nuevas megainversiones propuesto por el Gobierno en la ley de rescate económico, como una muestra del compromiso del Gobierno con la industria de los hidrocarburos, e invitó a los empresarios a buscar la financiación para esos nuevos proyectos de inversión.

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