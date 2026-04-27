Cecilia López cuestiona a Gustavo Petro por control a ministros: “Es una muestra de debilidad”

La exministra de Agricultura Cecilia López Montaño lanzó, en entrevista con Recap de Blu Radio, duras críticas al presidente Gustavo Petro tras la decisión de restringir las declaraciones públicas de sus ministros sin autorización previa.

Según López, la medida evidencia un problema de liderazgo dentro del Gobierno. “Solo con un control absoluto puede manejar un equipo de Gobierno. Jamás había visto algo similar, ni en crisis gravísimas”, afirmó, señalando que este tipo de decisiones reflejan una “terrible muestra de debilidad”.

La exfuncionaria también cuestionó la relación del mandatario con su gabinete. Aseguró que Petro ha mantenido distancia con sus ministros desde el inicio de su administración y que esta situación se ha agravado con el tiempo, al punto de evidenciar “incapacidad o poco interés” en la gestión del equipo.

En sus declaraciones, López criticó además la dinámica interna del Gobierno, indicando que existe una falta de comunicación clara. “Nunca me convenció que nadie tenía idea de los acuerdos. El equipo ha mostrado una sumisión vergonzosa”, expresó, agregando que, en su concepto, el presidente no ha priorizado espacios de diálogo con sus ministros.



La exministra también se refirió al estilo de liderazgo del jefe de Estado, asegurando que tiende a aislarse. “El presidente se separa de la realidad del país. No deja hablar a nadie y se siente rodeado de enemigos”, afirmó, dejando dudas sobre el manejo de sectores clave como la defensa.

Finalmente, López reveló detalles de su experiencia personal en el Gobierno, señalando que durante ocho meses solo se reunió dos veces con el presidente. Además, cuestionó el rol de la entonces jefe de gabinete, indicando que se tomaban decisiones sin tener en cuenta criterios técnicos dentro de la administración.

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“El presidente no pudo manejar la situación y le toca un control total y absoluto. Es muy negativo para él y para el país”, concluyó la exministra, señalando que la decisión del presidente "es muy mala para la democracia", pues el país necesita que "la información fluya".