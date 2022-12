Centro Democrático decidiría este miércoles si asiste a posesión de Santos

La senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, aseguró que algunos miembros del partido han manifestado su deseo de no asistir a la posesión presidencial.

Sin embargo, aunque señaló que este miércoles se tomará una determinación, no descartó que no vayan a asistir.

"Se decidirá qué es lo que nos conviene políticamente, qué es lo que esperaran nuestros electores y con base en eso, pues se tomará una decisión que sea la mejor para el partido y que nos parezca que representa el querer de las mayorías del partido", puntualizó Valencia.

Entre tanto, el senador Ernesto Macías aseguró que al interior de la colectividad no se ha tocado el tema.

"Ese es un tema que no hemos todavía considerado en la bancada, no se ha siquiera tocado el tema, de manera que no le podría decir si asistimos o no asistimos, lo cierto es que pues hay plenarias conjuntas, ahí estaremos", aseguró Macías.

Se espera que este miércoles en horas de la tarde, los integrantes del Centro Democrático revelen si asistirán o no a la posesión del presidente Juan Manuel Santos.