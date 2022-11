CNE abre indagación por supuesto dinero de Odebrecht en campaña Santos 2010

El Consejo Nacional Electoral, CNE, resolvió abrir indagación preliminar a la campaña del presidente Juan Manuel Santos del año 2010, tras dos quejas radicadas dos meses atrás por el senador José Obdulio Gaviria y el presidente de la Red de Veedurías Ciudadanas, Pablo Bustos, por presunta violación de topes de financiación.



En el auto proferido por el magistrado Emiliano Rivera, y que fue conocido en primicia por BLU Radio, se explica que tras la entrevista que concedió Roberto Prieto, gerente de la mencionada campaña, el 14 de marzo pasado a BLU Radio, en la cual reveló el aporte de US $400,000 por parte de Odebrecht para el supuesto pago de 2 millones de afiches, monto que no fue reportado en la contabilidad de la campaña, y a juicio de los peticionarios el reporte ante el CNE habría sido manipulado.



En el informe de nueve páginas se confirma la apertura de indagación preliminar a la Campaña por presunta vulneración de las normas sobre financiación electoral, con ocasión de los comicios del 30 de mayo de 2010, para determinar la existencia o no de incumplimientos a Ley de Financiación Electoral.



Con esta decisión se iniciará la recopilación de varias pruebas que permitan establecer si hay méritos para abrir una investigación formal por estos hechos.



De otro lado, el magistrado Héctor Elí Rojas, avanza en el estudio de la solicitud de levantamiento de caducidad, presentada por el mismo jefe de Estado, teniendo en cuenta que la Ley solo da tres años para investigar las campañas a partir de la radicación de cuentas en el CNE, plazo que venció en 2013.



El organismo electoral también investiga las campañas Santos Presidente 2014 y la de Óscar Iván Zuluaga, candidato del uribismo en esos comicios.



