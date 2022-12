Colombia desiste de convocar reunión de Unasur si no se da esta semana

La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, habló en Mañanas BLU de Blu Radio sobre el fracaso colombiano en el intento de citar a una reunión de cancilleres de la OEA para tratar la actual crisis fronteriza con Venezuela y reveló que el Gobierno no irá a una reunión de Unasur si no se realiza esta semana. (Vea también: Unasur aplaza posiblemente al 8 septiembre cita por crisis Venezuela – Colombia )

“Nosotros habíamos dicho que queríamos Unasur esta semana, porque queríamos hacer el debate y mostrar lo que está pasando, si esta semana no es Unasur, ya no creemos que vale la pena, ya el embajador (de Colombia en la OEA, Andrés González) mostró el video, mostró las fotos, ya los países miembros de Unasur conocen lo que está pasando y si no es esta semana no vamos a estar en reunión de Unasur”, reveló la canciller Holguín a Blu Radio.

Sin embargo, aseguró que el Gobierno no va a salirse de Unasur porque “en esos organismos es mejor estar que no estar”.

Aunque la canciller Holguín aceptó que no esperaban que Panamá no apoyara al país, aseguró que el resultado de la reunión en la OEA no fue “tan malo”.

“Toda la visión del país está siendo muy negativa pero yo sí creo que el debate se dio, obviamente lo que estábamos pidiendo era una reunión del mayor nivel y se hiciera aún más una explicación de lo que está pasando (…) pero de alguna manera se mostró, se evidenció. Ahí no lo veo tan malo”, añadió.

Sobre el encuentro del presidente Juan Manuel Santos con su homólogo venezolano Nicolás Maduro, dijo que “hay otros temas que están sobre la mesa” por lo que descartó que se adelante una reunión bilateral por el momento, pues la prioridad son los colombianos deportados.

Finalmente, lamentó que Panamá cambiara su voto a última hora y se abstuviera de apoyar a Colombia en la intención de citar a una reunión de cancilleres en la OEA.

“Sabíamos que los votos estaban muy justos y se nos volteó uno que teníamos asegurado y nunca nos imaginamos que pasara”, finalizó. Vea también: ( Colombia insiste a presidente pro témpore de Unasur convocar a cancilleres ).

