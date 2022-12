Colombia desiste de pagar rescate del galeón San José con el tesoro que hay adentro

Desde Cartagena, la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, anunció que se reanudó la Alianza Pública Privada para el rescate del galeón San José y se rechazó el ofrecimiento del gobierno Santos para el pago a una firma especializada a través de piezas rescatadas de la propia embarcación.

Ramírez señaló que para el actual gobierno "está fórmula de pago es inaceptable. Lo que está en el galeón San José puede tener gran valor económico, pero, antes que nada, todas y cada una de las piezas que se rescatan son de enorme valor cultural e histórico para Colombia y el mundo" señaló.

Igualmente, Ramírez explicó que "la riqueza histórica y cultural del San José no tiene precio y el derecho de los colombianos a conocer, difundir y preservar este tesoro cultural, no se negocia y no podemos feriarlo por los anticuarios del mundo”.

Además, la vicepresidenta agregó que en los próximos días se presentará ante el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural el informe final para que se reconozca al San José y todos sus elementos como una colección única e indivisible y lo declare como patrimonio cultural en su integridad, solo si lo considera pertinente.

Finalmente, la funcionaria agregó que, de acuerdo a la Dimar y gracias a las verificaciones realizadas en los últimos meses, se certificó que las coordenadas del hallazgo presentadas en el informe del 6 de febrero de 2017, denunciadas por la empresa Search Armada, no corresponden a las reales, ya que el San José está en otras coordenadas diferentes y distantes.

