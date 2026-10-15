Colombia estuvo a punto de sufrir un apagón nacional el 28 y 29 de septiembre

Colombia estuvo cerca de enfrentar un racionamiento de energía eléctrica los días 28 y 29 de septiembre de 2026, debido a la falta de capacidad del sistema para atender la demanda nacional. Así lo reveló XM, en medio de las alertas por el estrés del sistema energético y los riesgos asociados al fenómeno de El Niño.

La advertencia fue entregada por Juan Carlos Morales, gerente general de XM, durante el Congreso de Mercados de Energía Mayorista, que se desarrolla en Cartagena. El funcionario explicó que, durante esas jornadas, la capacidad disponible estuvo al límite y fue necesario recurrir a empresas generadoras que no estaban previstas para operar esos días.

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«Nos quedamos sin capacidad para atender la demanda de energía eléctrica en Colombia y esa situación nos llevó a casi tener que programar racionamientos en el sistema interconectado nacional por déficit de potencia», aseguró Juan Carlos Morales, gerente general de XM.

La situación encendió las alertas sobre la capacidad de respuesta del sistema eléctrico colombiano frente a escenarios de alta demanda y condiciones climáticas adversas. Aunque el país no llegó a un racionamiento programado, lo ocurrido en septiembre evidenció los riesgos que podría enfrentar el suministro de energía en los próximos meses.



XM advierte sobre posibles racionamientos de energía en 2027

El gerente general de XM advirtió que el país podría enfrentar nuevamente una situación de estrechez en el suministro eléctrico entre marzo y abril de 2027, periodo en el que los embalses podrían registrar niveles bajos. El panorama genera preocupación ante las condiciones que se esperan durante la evolución del fenómeno de El Niño.

«Y es una situación que si bien se puede dar, porque esto sí se puede dar específicamente en una condición como lo que se espera para marzo, quizás abril del año entrante, cuando los embalses estén tan secos como lo veíamos antes, porque esa cuenta ha ido en el tiempo», señaló Morales.

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El comportamiento de los embalses será uno de los factores que deberá seguirse de cerca ante la posibilidad de que disminuya la disponibilidad de recursos para la generación hidroeléctrica. A esto se suma la necesidad de atender la demanda de electricidad y garantizar que el sistema cuente con suficiente capacidad para responder durante los periodos de mayor exigencia.

Sistema eléctrico colombiano enfrenta un periodo de vigilancia

Ante este panorama, XM hizo un llamado a la coordinación entre los diferentes actores del sector energético para garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico durante la etapa más crítica del fenómeno de El Niño.

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La alerta cobra relevancia de cara al primer trimestre de 2027, cuando podrían coincidir condiciones climáticas desfavorables y mayores dificultades para atender la demanda de energía. La evolución de los niveles de los embalses y la disponibilidad de generación serán determinantes para evaluar los riesgos que podría enfrentar Colombia.