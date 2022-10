Colombia se divide en respaldo y rechazo a la marcha por la paz

a las víctimas de la violencia.

A pesar de las críticas que ha recibido la marcha que se llevará a cabo este martes, la mayoría de los partidos políticos indicaron que apoyarán esta movilización, que además busca un apoyo de la sociedad colombiana a las negociaciones del Gobierno con las Farc.

La presidenta del Polo Democrático, Clara López, dijo que si bien respaldan la movilización en favor de la paz, dejó claro que el partido no está de acuerdo con que se aproveche la iniciativa para promover otras ideas políticas ajenas al propósito común que debe ser la paz.

En Cali la movilización se convocó para las nueve de la mañana en donde no se decretó día cívico para apoyar la marcha por la paz.

Jorge Torres, alias 'Pablo Catatumbo', envió un mensaje a propósito de la marcha por la paz que se realizará en Bogotá y otras ciudades del país.

El jefe negociador del Gobierno en los diálogos que se adelantan con las Farc, Humberto de la Calle, invitó a todos los colombianos a marchar este martes, día nacional de las víctimas.

El ex vicepresidente Francisco Santos, aseguró que no saldrá a marchar porque no va a apoyar un proceso en el que se está premiando el uso de las armas y reina la impunidad.