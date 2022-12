Comerciantes en Cúcuta, decepcionados por extensión del cierre fronterizo

En Cúcuta, zona de frontera con Venezuela, los comerciantes están decepcionados por la decisión de Nicolás Maduro de extender tres días más el cierre fronterizo. Los almacenes están desolados a esta hora.



Un 90 % del comercio en el corregimiento de La Parada está cerrado. Los comerciantes manifestaron que están desconcertados porque el Gobierno colombiano tampoco ha tomado medidas para solicitarle al Gobierno venezolano que no siga anunciando “cierres arbitrarios”.



Esperan que el Gobierno los apoye económicamente para enfrentar la situación.



También anunciaron que, si se extiende el cierre fronterizo, realizarán despidos de empleados contratados para la temporada de diciembre.



La situación se agrava, pues muchas personas en los puentes internacionales duermen en los alrededores de la Aduana, así sea por las trochaspor donde pagan hasta 50 mil pesos.



Según denuncian algunos habitantes de la zona, no solo hay que pagarle a los ‘coyotes’ sino a miembros de la Guardia Venezolana.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Las Farc cuestionaron la actitud del ex presidente Álvaro Uribe después de la reunión con el Papa Francisco y el presidente Juan Manuel Santos.



-Se están conociendo cada vez más detalles de la reunión que sostuvieron el papa Francisco, el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe.



-A la salida del encuentro el senador Álvaro Uribe entregó detalles del encuentro. Dijo que pidió al papa Francisco su intermediación para que el presidente Santos modifique algunos puntos del nuevo acuerdo de paz. El exmandatario confesó que le pidió al Santo Padre que le dijera al presidente Santos que afloje un poquito su posición.



-Naciones Unidas advirtió que en las zonas que están abandonando las Farc, para su instalación en las zonas de concentración, hay un vacío de poder que está generando condiciones para que esos territorios sean ocupados por otros grupos armados ilegales.



-Siguen aumentando las cifras de quemados en el país, en esta temporada de diciembre. Ya hay más de 170 lesionados en todo el país.



-Colombia se convirtió en referente a nivel internacional por las medidas y protocolos adoptados durante la epidemia del Zika, además, fue el primer país de la región en decretar el cierre de la fase expansiva del virus.



-El Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá buscan una alianza para fortalecer las estrategias que permitan mejorar la seguridad en Bogotá.



-Los habitantes de la calle son noticia en esta jornada, no para hablar de sus vicios sino porque en las últimas horas disfrutaron de una tremenda fiesta de Navidad.



-En Santander las autoridades ambientales promueven un concurso de pesebres ecológicos que tiene con el que buscan que las poblaciones más afectadas por contaminación se conciencien del cuidado del medio ambiente.



La vía que comunica al Chocó con Risaralda se encuentra con paso restringido por culpa de los derrumbes de las últimas horas.



-En Cali Trabajadores de Unimetro, uno de los cuatro operadores del Sistema de Transporte Masivo, MIO, protestan desde la madrugada de hoy por incumplimiento en el pago de salarios. Parte de la flota de esta empresa no salió a operación.



-Apenas 24 horas después de iniciada la evacuación de rebeldes y civiles de la ciudad de Alepo, la operación fue abortada por orden del gobierno de Siria, porque los rebeldes no respetaron el alto al fuego. Sin embargo, el Ejército ruso informó que se logró la evacuación de todos los rebeldes y sus familias.



-Vamos a Venezuela donde Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte del chavismo, en una nueva amenaza dijo que para el próximo 5 de enero no habrá Parlamento por el desacato que mantienen.



-Este viernes comienza la fase final del juicio en contra del joven estadounidense que protagonizó el escandaloso asesinato de nueve ciudadanos afroamericanos en una iglesia de Carolina del Sur. Enfrenta cadena perpetua o pena de muerte.



-Un sismo de magnitud 5 en la escala abierta de Richter sacudió hoy el centro y sur de Guatemala, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales.