Comisión de Acusación ordena inspección judicial a la Corte Suprema de Justicia

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes ordenó una inspección judicial a la Corte Suprema de Justicia por primera vez, en el marco de la investigación por la corrupción de magistrados del alto tribunal.



Este jueves un grupo de agentes del CTI inspeccionará las instalaciones del Palacio de Justicia para tomar copias de los procesos que actualmente se encuentran en investigación en el marco del escándalo de corrupción que sacude a la Rama Judicial.



BLU Radio pudo establecer que, en medio de la investigación que se adelanta, en la Comisión de Acusación se libró esta orden de trabajo para analizar 39 procesos que hoy están en la mira de los investigadores.



La idea es poder establecer si hubo coimas, sobornos y dinero de por medio para cambiar la voluntad de uno o varios magistrados para favorecer fallos judiciales.



Cabe recordar que dentro de la investigación estarían implicados los exmagistrados Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino, al exjefe de anticorrupción de la Fiscalía Luis Gustavo Moreno y el abogado Leonardo Luis Pinilla alias ‘El Porcino’.





Lea también: Julio Manzur declarará ante la Corte Suprema de Justicia el próximo lunes



Además, hay al menos tres aforados mencionados dentro de este proceso que habrían sido beneficiados tras el pago de millonarias sumas de dinero: el senador conservador Hernán Andrade, el expresidente del Congreso Luis Alfredo Ramos y el senador del Partido de la U Musa Besaile.





“Nunca acepté que me pusieran de suplente a alguien a quien yo no conocía”: Iván Cancino





En entrevista con BLU Radio, el abogado Iván Cancino, defensor de Luis Ignacio Lyons -testigo clave en el proceso-, explicó que no es un allanamiento sino una inspección judicial.



“Es una magnitud muy grande porque lo que está buscando son hechos delictivos presuntamente al interior de la Corte, es la primera vez que ocurre en la historia del país”, enfatizó.



Dijo que confía en que el exfiscal Moreno comience a colaborar con la investigación y reveló que muchas veces le sugirieron que ubicara como suplente de sus casos a Luis Gustavo Moreno.



“Yo nunca acepté ni que me consultaran un caso ni que me pusieran de suplente a alguien a quien yo no conocía, incluido el doctor Moreno. No consulté ninguno de mis casos con él, y si alguien me sugería que lo nombrara como suplente, yo no lo aceptaba. A muchos de mis colegas les pidieron a Moreno como suplente”, confirmó.

Publicidad



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad