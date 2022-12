Comisión de la Verdad no puede sustituir penas a crímenes de guerra: Procurador

A través de una carta, el procurador general, Alejandro Ordóñez, presentó al Gobierno y a la guerrilla de las Farc 13 peticiones sobre la creación de la Comisión de la Verdad, que sería anunciada en los próximos días. (Lea también: Actual ciclo de paz culminaría con acuerdo sobre comisión de la verdad )



En la misiva, el procurador insiste en que la Comisión de la Verdad no puede sustituir la persecución judicial de crímenes de lesa humanidad.



“La Comisión de la Verdad no puede sustituir la persecución judicial de los crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos que no alcancen esa connotación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia “Masacres de Mozote y lugares aledaños vs El Salvador”, por ejemplo, en un contexto de terminación de un conflicto armado no internacional, ratificó que las Comisiones de la Verdad no pueden reemplazar la acción del aparato judicial respecto a la investigación, juzgamiento y condena. Lo había señalado en múltiples sentencias anteriores”, dice el procurador. (Lea también: Farc espera que antes de cierre de ciclo 37 haya acuerdo sobre víctimas )



Entre las recomendaciones del jefe del Ministerio Público asegura que “la mesa de conversaciones debe tener claro que conforme al Marco Jurídico para la Paz y a pesar de estar negociando un Acuerdo de Terminación del Conflicto Armado entre el Gobierno Nacional y las Farc".