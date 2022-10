¿Cómo se articula la reapertura de la economía desde el nivel nacional a lo local?

Este lunes inicia una reactivación paulatina de algunas actividades productivas en el país como la construcción y la manufactura, en una serie de medidas en las que gobernantes locales tienen especial protagonismo. Frente a la relación del Gobierno central con alcaldes y gobernadores, Mañanas BLU habló con mandatarios y la alta consejera presidencial para las regiones de la Presidencia, Karen Abudinen.

“Tenemos conversaciones permanentes con los alcaldes y los gobernadores del país. Prácticamente los llamo a diario”, dijo la funcionaria, quien aseguró que se han llevado a cabo más de 20 mesas de ayudas regionales para explicar los protocolos, actividades y decisiones que se toman en conjunto para proteger la vida de los colombianos.

“Hemos tenido ese acercamiento, esa unión y por eso hemos podido trabajar en equipo de manera acertada, tomando las mejores decisiones”, agregó.

Sobre el tema, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que el coronavirus plantea el reto más grande para las autoridades en los últimos 100 años.

“Las acciones que hagamos, que tenemos, deben estar coordinadas”, indicó Quintero.

“En Medellín nos hemos venido preparando desde hace un buen tiempo, nos tomamos muy en serio lo que estaba pasando en el mundo, las decisiones que iba tomando el Gobierno nacional y preparándonos, por eso pudimos preparar el sistema de salud”, indicó el mandatario de la capital antioqueña.

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró por su parte que existen limitaciones de carácter centralista.

“Todo el mundo piensa en la descentralización y la federalización hasta que llega a su escritorio. A pesar de que existe una buena relación o buen intercambio de idea, en términos presupuestales efectivos, yo por aquí no la he visto pasar. No ha existido una descentralización efectiva de recursos”, declaró el gobernante de la capital vallecaucana.

Escuche a Karen Abudinen y a los alcaldes de Medellín y Cali en Mañanas BLU

