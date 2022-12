Como un “milagro” calificó Maduro liberación de general Carvajal

acusa de colaborar con el narcotráfico, fue liberado y llegó a Venezuela este domingo, informaron autoridades.

Publicidad

No obstante, Carvajal fue declarado "persona non grata" para el Reino de los Países Bajos y no podrá ingresar en ninguna de sus dependencias (Curazao, Aruba, Bonaire y los Países Bajos) so pena de ser arrestado.

Al grito de "¡el Pollo está libre y vivo!", el presidente venezolano Nicolás Maduro recibió con un abrazo al diplomático que, desde el principal aeropuerto que sirve a Caracas, el Simón Bolívar, llegó directo al tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde se encontraba el mandatario.

"Le damos la bienvenida a nuestro compañero mayor general y damos las gracias a Dios, que nos permitió despejar por la vía diplomática este conflicto que se estaba incubando", dijo Maduro, que agradeció la "valentía" del Reino de los Países Bajos al liberarlo.

Publicidad

Al tomar el micrófono, Carvajal acusó de "corruptos" al juez y al procurador que trataron el caso. "Yo sospecho que ellos recibieron dinero para hacer lo que hicieron conmigo", denunció.

Publicidad

El diplomático bajó de un avión privado a las 20H15 locales (0045GMT) acompañado por el vicecanciller venezolano Calixto Ortega y fue recibido con los abrazos de la esposa del mandatario, Cilia Flores, del canciller Elías Jaua y del gobernador del estado Aragua (centro), Tareck El Aissami.

Desde Aruba, el abogado de Carvajal, Chris Lejuez, declaró al canal local Telearuba que "por fin (los jueces) decidieron aplicar la Convención de Viena de 1961", que garantiza la inmunidad de funcionarios diplomáticos en ejercicio de un cargo.

Publicidad

Carvajal, designado cónsul general en Aruba por Maduro en enero y a la espera del placet del gobierno holandés, fue arrestado el miércoles por la noche por autoridades de la pequeña isla antillana a solicitud de un tribunal de Estados Unidos, que lo acusa de colaborar con el narcotráfico, amparándose en que no poseía inmunidad.

Publicidad

Tras una breve audiencia, una jueza decidió el viernes que la detención del diplomático estaba "apegada a la ley" y que se esperaría el pedido estadounidense de extradición.

El fiscal mayor de Aruba, Peter Blanken, explicó este domingo a la AFP telefónicamente que cuando se celebró esta audiencia que mantuvo detenido a Carvajal, el Ministerio Público consultó al despacho de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos sobre la inmunidad del diplomático.

Publicidad

"Dijeron que no tenía inmunidad, pero ahora el ministro (de Relaciones Exteriores) envió una carta a nuestro despacho diciendo que sí la tiene, así que debimos liberarlo", aseguró. "Si hubiéramos tenido esa información el jueves, no lo hubiéramos mantenido detenido", agregó.

Publicidad

Además, explicó que el militar fue declarado persona non grata: "La medida incluye a todo el Reino de los Países Bajos. No puede volver o será arrestado". Al respecto, Lejuez dijo que "Holanda no (nos) dio explicaciones".

En un tribunal de Florida (Estados Unidos) reposa una acusación del gobierno de Estados Unidos contra Carvajal -del 16 de mayo de 2013- por colaborar con organizaciones dedicadas al narcotráfico con base en Venezuela desde 2004.

Publicidad

Una de ellas sería la del colombiano Wilber Varela, alias "Jabón", ya fallecido, quien fue cabecilla del Cartel del Valle del Norte.

Publicidad

El documento, al que tuvo acceso la AFP, explica que Carvajal brindó apoyo para exportar cocaína desde Venezuela a países como México y de ahí a Estados Unidos, protegió a esas organizaciones, compartió información militar y legal e invirtió en el tráfico de cocaína a Estados Unidos.

La acusación asegura que, aún después de fallecido "Jabón", miembros de su cártel continuaron pagando a Carvajal y a otros funcionarios venezolanos para que apoyaran las actividades de tráfico de droga.

Incluso indica que, además de la asistencia prestada, el entonces director de inteligencia habría vendido cientos de kilogramos de cocaína a partidarios de Varela.

Publicidad

Por ese mismo caso, están siendo juzgados desde este jueves en Miami el exjuez venezolano Benny Palmeri Bacchi y el exdirector de Interpol en Venezuela Rodolfo McTurk, acusados de proteger a narcotraficantes colombianos que ingresaban cocaína de Venezuela a Estados Unidos.

Según una fuente judicial, Bacchi se declaró no culpable. Se desconoce el paradero de McTurck.

Publicidad

Apodado "El Pollo", el mayor general Carvajal era funcionario de extrema confianza de Chávez, a quien acompañó en el fallido intento de golpe de Estado de 1992.

Fue director general de Inteligencia Militar, dirigió la oficina contra la Delincuencia Organizada y fue viceministro de Investigación Penal.

Publicidad

En 2008 ingresó la "lista Clinton", que elabora el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por su supuesto apoyo a partidarios de la guerrilla colombiana de las FARC.

Publicidad

AFP.