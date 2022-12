Con Calixto Ochoa tuve una amistad irrompible: Alfredo Gutiérrez

El cantante Alfredo Gutiérrez, con quien Calixto Ochoa fundó Los Corraleros del Majagual en 1961, lamentó la muerte de quien es considerado uno de los grandes juglares de la música vallenata.



“Conocí a Calixto Ochoa porque cuando muere mi padre en 1958 me voy a su finca en un caserío que queda entre Sabana de Beltrán - Paloquemao y El Bongo en la vía Sincelejo-Magangué. Cuando llegué a la casa él me dijo ‘sigue ñato’ y ahí nació nuestra amistad”, recordó.



Agregó que con él se iba a “rebuscar a la fiesta de toros hasta que lo llevó a Medellín y le permitió grabar el ‘Porro Majagual’, que fue el origen de Los Corraleros del Majagual. (Vea además: Reviva algunos de los mayores éxitos de Calixto Ochoa, una leyenda del vallenato )



El compositor reveló que con Calixto Ochoa tenía una “amistad irrompible”, pues por muchos años fueron amigos incondicionales.



“No podía pasar una semana sin que yo hablara con Calixto Ochoa. Hay veces que hablábamos a diario. Presencié los ensayo de Él de ‘Los Sabanales’ y cuando componía una canción me decía: ‘mira ñato esta canción que acabo de componer’”, dijo.



Ochoa falleció este miércoles en Sincelejo, a los 81 años, producto de una isquemia cerebral.