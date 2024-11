Concejo de Bogotá pide a Procuraduría investigar directora de la UAESP

Sigue la polémica con la directora de la UAESP , Consuelo Ordóñez, quien aseguró que el viaje a México fue con autorización del Ministerio del Interior, correspondiente a una invitación de ese gobierno. Esto ocurrió mientras Bogotá pasaba por la crisis de acumulación de basuras, por lo cual desde el concejo de la capital lo asimilaron como un conflicto de intereses. Justamente quien denunció un aparente viaje sin autorización de la directora, fue la concejal Diana Diago, ya que en el debate del martes 5 de noviembre, aseguró que los viaje no fueron autorizadas:

Diago: qué pena con usted, señora Consuelo Ordóñez, a mí no me venga a meter los dedos a la boca que yo sé cómo es que está haciendo estás haciendo estas licitaciones y sé lo que está pasando con su entidad (UAESP) y sé que es lo que está pasando con esos viajes que no tienen permiso del Ministerio del Interior.

Ordóñez: tiene permiso del Ministerio del Interior y responde a una invitación del gobierno de la ciudad de México.

Sin embargo, después del debate, desde el concejo hicieron el requerimiento de un derecho de petición para contrastar los viajes y las personas autorizadas. Ante esto, el Ministerio del Interior, emitió la respuesta confirmando que el nombre de la directora, Consuelo Ordóñez, no estaba en la lista.

Ante esto, la concejal envió una solicitud a la Procuraduría para iniciar la investigación disciplinaria en contra de Consuelo Ordóñez, directa de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos , por el presunto incumplimiento de lo establecido por la ley en cuanto a la autorización de “misiones oficial y salida del país por parte de funcionarios públicos”.

En la carta se asegura que la salida del país de la directora, ocurría en medio de una crisis sanitaria en el distrito con respecto al manejo en los contratos de los cementerios distritales.

“Es de conocimiento público que la funcionaria en mención realizó un viaje a México entre el 17 y 22 de septiembre del 2024, financiado por la Federación Interamericana del Cemento. Este desplazamiento ocurrió en medio de una grave crisis que afectaba a los cementerios distritales de Bogotá, la cual se agudizó al punto de llevar a su cierre definitivo el 21 de septiembre del mismo año” enfatiza la carta enviada a la Procuraduría.

Entre tanto, desde el Consejo piden tomar medidas drásticas, asegurando que los recursos de los bogotanos no deben estar y con la denuncia en manos de funcionarios cuestionarios. Por su parte, aún no hay un pronunciamiento oficial de la directora de la UAESP, Consuelo Ordóñez, argumentando la respuesta entregada en el debate del Concejo de Bogotá, asegurando que el viaje sí estaba autorizado.