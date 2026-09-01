Confevip y empresas de seguridad envía 40 toneladas de donaciones para damnificados por el terremoto

Las ayudas para las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto continúan llegando a diferentes regiones del país. En esta oportunidad, la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia Privada (CONFEVIP), junto con Coorserpark y varias empresas del sector, lideró una iniciativa de solidaridad que permitió recolectar y entregar cerca de 40 toneladas de ayudas humanitarias.

Las donaciones fueron destinadas a comunidades afectadas en departamentos como Chocó, Risaralda y Valle del Cauca, además de ciudades como Cali y Manizales, donde numerosas familias continúan enfrentando las consecuencias de la emergencia.

A esta jornada se sumaron empresas y organizaciones del sector de la seguridad privada, entre ellas Seguridad Láser, Mission Security, Seguridad Sepecol, Andina de Seguridad, Colviseg, Bastet Seguridad, Cosmovic, Integra de Seguridad, Servigtec Ltda., Segurandes, Lenox Seguridad, Academia Ecolvip, El Pentágono y Servilin Ltda.

Alimentos y elementos de primera necesidad

Las ayudas recolectadas incluyen productos para atender las necesidades básicas de las familias damnificadas. Entre los elementos entregados se encuentran agua potable, cobijas, sábanas, mantas, arroz, aceite, pastas, alimentos enlatados, fríjol, lentejas, harina, panela y leche en polvo.



La jornada también incluyó artículos de higiene personal como jabón de baño y para ropa, shampoo, crema y cepillos dentales, toallas higiénicas y papel higiénico.

Además, fueron donados 800 bultos de cemento destinados a apoyar las labores de reconstrucción. Estos materiales fueron entregados en el centro de acopio de Pereira. Todos los aportes fueron canalizados a través de la Fundación Con Amor Libia.

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali AFP

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“Estamos apoyando y solidarizándonos”

Miguel Ángel Díaz, presidente de CONFEVIP, destacó la participación del gremio de vigilancia privada y aseguró que la iniciativa busca acompañar a las comunidades durante la atención de la emergencia.

“Todas las empresas de seguridad privada estamos con el Gobierno nacional, apoyando y solidarizándonos con las familias afectadas. Gracias al presidente Abelardo De La Espriella y a la primera dama, quienes han liderado esta difícil tragedia y nos han inspirado para que desde nuestro gremio aportemos y acompañemos a quienes más lo necesitan”, explicó.

La entrega de estas cerca de 40 toneladas de ayudas se suma a las diferentes iniciativas de solidaridad que se han puesto en marcha tras el terremoto. Desde CONFEVIP destacaron que el objetivo es contribuir a atender las necesidades urgentes de las familias y acompañar los procesos de recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas.