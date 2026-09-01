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Sismos hoy en Colombia: reportan un nuevo temblor en el departamento de Bolívar

El Servicio Geológico Colombiano reportó en las últimas horas un nuevo movimiento telúrico en el departamento de Bolívar. Esto se sabe.

Sismo
Foto: Servicio Geológico Colombiano
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Sobre las 12:05 de la tarde de este martes 1 de septiembre, se registró el más reciente temblor, de magnitud 3,9, con epicentro en Montecristo, Bolívar, y una profundidad de 30 kilómetros.

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¿Dónde se registraron los sismos de hoy?

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El registro se sumó a otros sismos reportados durante las primeras horas del día en diferentes puntos del país. Durante la madrugada, los movimientos se concentraron principalmente en Antioquia, Santander y Chocó.

¿Qué significa que un sismo tenga magnitud 3,9?

La magnitud permite establecer la cantidad de energía que fue liberada en el lugar donde se originó un movimiento telúrico. Por ello, este valor hace referencia a la energía asociada con el sismo y no necesariamente a la manera en que todas las personas pueden percibirlo.

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En el caso del movimiento registrado en Bolívar, Antioquia, la magnitud reportada fue de 3,9, mientras que la profundidad establecida fue de 30 kilómetros.

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La percepción de un temblor puede variar dependiendo de diferentes factores. Entre ellos se encuentran la profundidad a la que se produce el movimiento y la distancia que existe entre el epicentro y los lugares donde se encuentran las personas.

Aunque un mismo sismo puede ser registrado en diferentes zonas, la manera en que se percibe no necesariamente es igual para toda la población. La distancia al epicentro y la profundidad del movimiento pueden influir en esa percepción.

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