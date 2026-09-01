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“Nadie sabe a ciencia cierta cuánto es el daño”: minhacienda sobre recursos para reconstrucción

El ministro Miguel Gómez respondió a congresistas que cuestionaron falta de detalle en el presupuesto sobre los recursos destinados a la atención de damnificados y la reconstrucción tras el terremoto.

Terremoto en Colombia
Terremoto en Colombia
Foto: AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, aseguró ante las comisiones económicas del Congreso que todavía no existe una cifra definitiva sobre cuánto costará la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto.

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La respuesta se dio luego de que varios congresistas cuestionaran que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 no precise cuánto de los $635 billones estará destinado específicamente a la reconstrucción y a la atención de los damnificados.

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“Ha habido comentarios reiterados sobre el tema del terremoto. Sé que la respuesta no les va a gustar, pero también tengo una ampliación que vamos a hacer en la próxima sesión. ¿Qué es lo que pasa con el terremoto? Que, a diferencia de el gobierno anterior que ponía cualquier cifra, hoy en día nadie sabe a ciencia cierta cuánto es el daño. No se sabe, hay diferentes estimativos”, señaló Gómez.

Según explicó, el Gobierno ha venido trabajando con una primera aproximación cercana a los $30 billones, pero aseguró que un documento reciente del Banco Mundial plantea una cifra inferior.

“Hay un estimativo inicial que todos más o menos compartimos de 30 billones de pesos, pero ayer hubo un documento muy importante del Banco Mundial que dice que la cifra sería menor, sería alrededor de 19 billones de pesos”, afirmó.

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El ministro reconoció que, por ahora, resulta difícil comprometer una cifra definitiva y aseguró que en las próximas sesiones entregará mayor información al Congreso.

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“¿Cuál es la cifra real? Difícil, difícil a estas alturas uno poderse comprometer con eso”, dijo, al señalar que espera presentar a los congresistas el cálculo que el Gobierno considere más razonable a medida que avance la evaluación de los daños.

Gómez agregó que el Ejecutivo está destinando recursos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender las necesidades inmediatas derivadas de la emergencia.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, que es aquella que se encarga de la atención primaria del terremoto, nos la dejaron sin recursos y la estamos alimentando con todos los recursos que hemos podido encontrar. Hasta el momento, vamos bien”, concluyó.

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El ministro también se comprometió a ampliar en la próxima sesión la información sobre los recursos asociados al terremoto y el enfoque de la denominada ley rescate, que el Gobierno considera complementaria al proyecto de presupuesto.

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