“Deuda, deuda y más deuda”: los reparos del Pacto Histórico al Presupuesto 2027

El exministro de Hacienda Germán Ávila, en nombre del denominado ‘Gabinete por la vida’, cuestionó el aumento del Presupuesto General de la Nación para 2027 y la estrategia planteada por el Gobierno de Abelardo De La Espriella para financiarlo.

Ávila señaló que la propuesta pasó de $575,6 billones, presentados inicialmente por el Gobierno de Gustavo Petro, a $635 billones en el proyecto radicado por la administración de Abelardo De La Espriella, una diferencia cercana a los $59,4 billones.

“Este nuevo presupuesto evidencia dos realidades: primero, que la fuente de financiación está soportada en un endeudamiento extraordinario del país. Segundo, que incorpora todo el gasto asociado al desastre por el terremoto del 10 de agosto, sin ninguna fuente de financiación distinta al endeudamiento. Deuda, deuda y más deuda, es el coro con que actúan los actuales funcionarios del Ministerio de Hacienda”, dijo el exministro.

Según Ávila, ese incremento estaría acompañado de un mayor nivel de endeudamiento público y contrasta con los anuncios de reducción del gasto que había hecho el nuevo Gobierno.



“Durante campaña dijeron que el problema era el tamaño del Estado y el endeudamiento del Gobierno Petro. Ahora aumentan el presupuesto en $59,3 billones, rediciendo la inversión en $3 billones, y proyectando un incremento extraordinario de la deuda. La diferencia es que antes lo llamaban irresponsabilidad fiscal y ahora pretenden venderlo como sinceramiento”, afirmó Ávila.

Desde el 'Gabinete por la Vida' también presentaron reparos a las cuentas presentadas en materia de pensiones, salud y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En el caso pensional, Ávila pidió tener en cuenta los recursos trasladados a Colpensiones antes de concluir que existe un faltante adicional.

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“Incluso los supuestos $4,5 billones faltantes para salarios de los funcionarios públicos deben analizarse con cuidado, pues una parte importante está asociada al incremento del 9.1 % en la nómina que proyecta el nuevo gobierno, al pasar de 99.000 a 108.000 los funcionarios de la rama ejecutiva”, agregó.

El exministro también se refirió a los recursos destinados a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto. Aunque reconoció que la emergencia puede requerir más recursos, pidió mayor claridad sobre el denominado Fondo Milagro. En particular, señaló que el Gobierno debería precisar cuánto dinero se destinará, cuál será la fuente de financiación, qué territorios serán atendidos y quién estará encargado de ejecutar los recursos.

Como alternativa, el 'Gabinete por la Vida' propuso recuperar los $3 billones que, según sus cálculos, fueron reducidos de la inversión y realizar auditorías sobre las cuentas del FEPC, la UPC, energía y pensiones, con el argumento de evitar posibles dobles pagos.