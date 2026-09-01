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Hernán Penagos encabezará misión internacional que observará las elecciones de Brasil

El registrador nacional fue designado para liderar la misión que hará seguimiento a las elecciones del próximo 4 de octubre en Brasil.

Hernán Penagos encabezará misión internacional.jpg
Hernán Penagos encabezará misión internacional //
Foto: Registraduría
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Hernán Penagos, registrador nacional de Colombia, será el jefe de la Misión de Observación Electoral Internacional de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, UNIORE, para las elecciones que se realizarán en Brasil el próximo 4 de octubre.

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En el marco de los preparativos, Penagos se reunió con el presidente del Tribunal Superior Electoral brasileño, Kássio Nunes. Ambos suscribieron un acuerdo relacionado con el despliegue de la misión de observación y sostendrán encuentros con otros actores vinculados a la organización de las elecciones.

Bandera Brasil.jpg
Bandera Brasil
Foto: AFP, referencia

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La misión hará seguimiento al proceso electoral brasileño, en el que están habilitados cerca de 160 millones de ciudadanos y se elegirán los cargos de presidente y vicepresidente, gobernadores, senadores y diputados federales, distritales y estatales.

“Agradezco la invitación para acompañar este importante proceso democrático en América Latina. Con todos los miembros de la misión, vamos a trabajar con absoluta determinación por la integridad y transparencia del sistema democrático brasileño”, señaló Penagos.

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