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Defensoría pide investigar amenazas contra contra registrador Penagos y funcionarios de la entidad

La Defensoría también pidió a la UNP reevaluar el nivel de riesgo del registrador Hernán Penagos y su equipo para garantizar las medidas de protección necesarias.

Defensoría
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Foto: Defensoría
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 6 de ago, 2026

La Defensoría del Pueblo solicitó a la Fiscalía General de la Nación adelantar las investigaciones para identificar a los responsables de las amenazas e intimidaciones que han circulado en las últimas semanas contra la organización electoral. Además, pidió preservar la evidencia digital y actuar frente a las expresiones que puedan constituir delitos y no estén amparadas por la libertad de expresión.

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La entidad también pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar o reevaluar el nivel de riesgo del registrador nacional, Hernán Penagos, y de los funcionarios de la Registraduría, con el fin de garantizar las medidas de seguridad que se requieran para preservar su integridad.

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Las solicitudes hacen parte de un pronunciamiento en el que la Defensoría rechazó los mensajes intimidatorios difundidos desde cuentas anónimas en redes sociales y plataformas digitales contra el registrador, servidores de la Registraduría y sus instalaciones. Según la entidad, estos hechos se presentan en medio de acusaciones de fraude electoral formuladas por fuera de los canales institucionales y ponen en riesgo a quienes ejercen funciones electorales.

Asimismo, la Defensoría hizo un llamado a las plataformas digitales para retirar contenidos que representen amenazas o inciten a la violencia, y pidió a las instituciones, así como a los sectores políticos y sociales, rechazar cualquier acto de violencia contra las autoridades electorales y promover el diálogo para tramitar las controversias sobre el proceso electoral.

Finalmente, insistió a los funcionarios públicos o a las instituciones a reducir los discursos que debiliten la confianza en las instituciones democráticas. También reiteró que continuará haciendo seguimiento a esta situación en cumplimiento de su mandato de protección y defensa de los derechos humanos.

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