Congelar salarios de congresistas sería inconstitucional: Ernesto Macías

El presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo que congelar los salarios de los congresistas podría ser inconstitucional, pues, según manifestó, hay derechos preestablecidos en la Constitución y explicó las razones.

“Congelar salarios de servidores públicos de elección durante el período en ejercicio sería inconstitucional. Hay derechos preestablecidos en la Carta. En este caso debe plantearse para un nuevo periodo”, escribió en su cuenta de Twitter.

En entrevista con Mañanas BLU, Macías explicó que el congelamiento debería darse en un nuevo periodo y no para los actuales congresistas.

“Es una circunstancia que no veo clara y así sea un acuerdo no puede ir más allá de la Constitución. Se que esto es impopular, pero estoy hablando de una circunstancia que constitucionalmente no se podría hacer”, añadió.

Por su parte, la senadora Angélica Lozano, una de las promotoras de la iniciativa, dijo que en la mesa del acuerdo cada uno de los partidos tiene un vocero y, en el caso del Centro Democrático, Paloma Valencia se mostró de acuerdo con congelar los salarios.

“La reforma constitucional termina su trámite en junio del año próximo y el 20 de julio arranca el congelamiento de salarios por tres años y en los nuevos congresistas, que sean electos en el 2022, arrancan con 25 salarios mínimos”, añadió.

“Lo que dice Macías es distinta a la que su propio partido defiende. Eso es un diálogo interno que deben dar ellos”, puntualizó.

