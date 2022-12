Conmovedor relato del padre de la niña chilena que pide inyección letal

Una adolescente de 14 años pide a la presidenta de Chile, Michell Bachelet, autorización para usar la inyección letal y dejarla morir. Vea aquí el video de la niña.



Valentina Maureira lucha contra la fibrosis quística desde hace un tiempo y cansada de sufrir, decidió hacer un video casero donde hace la petición a la presidenta chilena.



En entrevista con Blu Radio, el padre de la menor, Freddy Maureira, explicó que la enfermedad que tiene su hija le ha traído sufrimiento, pues es sometida a trasplantes y otros procedimientos médicos para mantenerla con vida.



“A nivel mundial no hay sanación para esta enfermedad, hay tratamiento, hay trasplantes, pero cada día que pasa hay sufrimiento y puede morir (…) el año pasado me decía que quería morir, cuando tenía una sonda que es mucho sufrimiento. Yo le hablaba y la convencía pero ahora el video que grabó fue una bomba”, manifestó el padre de Valentina.



Freddy Maureira también confesó que él “no no sabía que ella había gravado el video, ella lo grabó en la noche cuando estaba con la mamá”, pero aclaró que apoya su decisión al considerarla “ya un adulto” que toma sus propias medidas.



Valentina Maureira se encuentra internada en el Hospital Clínico de la Universidad Católica de Santiago y el pasado domingo colgó en su cuenta de Facebook un video en el que solicitó a la presidenta del país austral la autorización para obtener la inyección que le permita acabar con su sufrimiento.



Su mensaje ha impactado a varios países, principalmente a Chile, que no dispone de una regulación sobre la eutanasia médica y ha reabierto el debate sobre la posibilidad de que los enfermos terminales puedan decidir sobre su situación.



"Han sido 14 años de lucha, de día a día, y para mi familia ha sido más. Estoy cansada de seguir luchando, porque veo el mismo resultado siempre. Es muy cansador", sostiene la joven en la grabación.



El padre de la joven ha señalado que mantener el tratamiento de su hija implica un costo diario de 2.000 dólares, unos 4 millones de pesos.



Con EFE