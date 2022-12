Consejo de Estado tumbó la reelección del procurador Alejandro Ordóñez

La Sala Plena del Consejo de Estado, con 14 votos a favor y 5 en contra, tumbó la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como procurador general de la Nación.



La decisión no fue nada fácil: pasaron tres años y cerca de tres meses de estudio de la ponencia para que el alto tribunal aceptara los planteamientos de la ponencia presentada por la magistrada Rocío Araujo quien argumentó que se presentaron graves fallas en la postulación y elección de Alejandro Ordóñez.



La Sala Plena apoyó mayoritariamente la citada ponencia. Para los magistrados del Consejo de Estado la figura de la reelección del procurador no existe ni en la Constitución, por lo cual Ordóñez no podía ser postulado ni elegido para ocupar el cargo para un segundo período consecutivo.



Éste fue el argumento clave para considerar que la elección de Ordóñez Maldonado (por parte del Senado el 27 de noviembre de 2012 para asumir el cargo por segundo periodo consecutivo) fue a todas luces ilegal, puesto que esto no se podía avalar por parte del Congreso de la República.



Igualmente, se determinó que existió una falla en su postulación como candidato por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia puesto que no se aceptó el impedimento presentado por tres magistrados que argumentaron que existía un conflicto de intereses ya que tenían familiares cercanos trabajando en la Procuraduría General.



¿Qué sigue ahora?

Publicidad

Con la decisión tomada por parte del Consejo de Estado el procurador Alejandro Ordóñez no sale inmediatamente del cargo sino hasta que se cumpla el trámite de notificación oficial por parte del Consejo de Estado que no es mayor a una semana.

Después de eso queda como encargada la viceprocuradora Martha Isabel Castañeda, quien podría quedarse en el cargo hasta enero de 2017 fecha en la que se cumplía el período de Ordóñez y se conocerá el nuevo elegido.

Publicidad

Este es el comunicado emitido por el Consejo de Estado donde anuncia la decisión:

Publicidad

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declaró la nulidad de la reelección del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, al encontrar que se desconoció el artículo 126 de la Constitución Política.

El artículo 126 constitucional consagra una prohibición que acarrea la nulidad del acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer.

Publicidad

En el caso concreto, el doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó los nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección.

Publicidad

En vista de esas designaciones, la Corte Suprema no podía postular al doctor. Ordóñez Maldonado, dada la prohibición del artículo 126 de la Constitución y el principio de igualdad que se predica del acceso a los cargos públicos.

La decisión adoptada se tomó después de negar las recusaciones formuladas en contra de los consejeros Rocío Araújo Oñate, Stella Conto Díaz del Castillo y Alberto Yepes Barreiro, y de negar también la solicitud de reintegración de la magistrada María Elizabeth García González, quien se había declarado impedida en el curso del proceso.

Publicidad

Otros cargos formulados en las demandas no prosperaron.