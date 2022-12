Consulta popular definirá suerte de proyectos mineros en el Tolima

El Tribunal Administrativo del Tolima dio vía libre para que en Ibagué se haga una consulta popular para que los ciudadanos definan si se adelantan proyectos mineros en su territorio.



La iniciativa fue aprobada con 4 votos a favor y 2 en contra y está destinada en especial para definir al suerte del proyecto La Colosa, el cual no ha sido bien recibido por la comunidad.



Jorge Enrique Cardoso, director de la Corporación Autónoma Regional, aseguró que esto es un hecho que marcará la historia del departamento en cuanto a la capacidad que tendrá la comunidad de decidir sobre los proyectos que se adelantaran en el departamento.



“Será un hito en la historia del departamento del Tolima y de nuestro territorio colombiano, en la cual por medio de un mecanismo constitucional y legal se le consulte a la comunidad sobre la conveniencia o no de adelantar ciertas actividades en territorio tolimense, es supremamente importante y la CAR apoyará la iniciativa del mecanismo de participación ciudadana en el sentido que tendremos a disposición de la comunidad toda la información de los ecosistemas”, dijo Cardoso.



Para que la iniciativa prospere será necesario que 120 mil ibaguereños voten por el no. Las votaciones tienen que ser convocadas en máximo 30 días.





Escuche en este audio más información sobre:



Blu Radio hace presencia en Turbo, Antioquia, con el drama que viven más de dos mil migrantes, entre ellos cubanos y haitianos, que se encuentran en esa zona del país por el cierre de la frontera con Panamá.





-Desde la Agencia Colombiana para la Reintegración aseguran que el tiempo de desmovilización y la entrega de armas fueron algunos de los inconvenientes que tuvo el proceso de paz con las Autodefensas y esperan evitarlo con las Farc.





-Al expresidente Andrés Pastrana ya no le ponen atención los congresistas, manifestó el presidente del partido de la U, Armando Benedetti, luego que el exmandatario conservador enviara una carta a su partido para que voten No en el plebiscito.



-Vamos a Venezuela, donde el líder opositor Henrique Capriles anunció una marcha nacional en Caracas si el Consejo Nacional Electoral no da fecha del referéndum revocatorio el próximo lunes.



-Se juegan hoy 3 duelos de ida de los octavos de final de la copa Colombia, habrá clásico en Cali.



-Este primero de agosto iniciará en propiedad la operación de las cuatro subredes de salud en Bogotá y con ellas se construirán 10 centros prioritarios para las pacientes en la ciudad.



-Tres heridos deja un accidente de tránsito en la vía Giradot - Bogotá.