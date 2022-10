Contestación de la demanda no va en contra de procesos judiciales: Rafael Nieto

El abogado representante de Colombia en el proceso que la Corte Interamericana de Derechos Humano le sigue por desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia sostiene que no es cierto que la contestación de la demanda vaya en contra de los procesos judiciales que ya se siguen en el país.

Nieto afirmó que la defensa debe partir desde una premisa distinta por que en Colombia ya existen cuatro procesos penales sobre los hechos del Palacio de Justicia.

El abogado dijo que el Estado frente a esa circunstancia no tiene que basarse en decisiones judiciales que no están en firme y que la responsabilidad internacional del Estado no se desprende de la responsabilidad penal de los individuos.

“Las líneas de reflexión del Estado se basan en un conjunto distinto de pruebas al que viene discutiéndose en los medios de comunicación”, afirmó Rafael Nieto, quien asumió la defensa de Colombia tres días antes de cierre del plazo de la CIDH.

“El camino de ese ejercicio es sostener si hay o no pruebas que demuestren que los desaparecidos efectivamente salieron con vida del Palacio”, puntualizó.