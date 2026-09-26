Coronel (r) Carlos Soler advirtió a grupos criminales: “Va a haber nueve operaciones muy fuertes”

El coronel en retiro Carlos Soler aseguró que el Gobierno prepara nueve operaciones rurales focalizadas contra grupos criminales en diferentes regiones del país, de las cuales dos ya están en marcha y otras siete se encuentran en proceso de preparación. El exsecretario de Seguridad de Cali explicó que la estrategia también contempla entre 10 y 12 operaciones en zonas urbanas.

Soler señaló que estas acciones buscan responder a las particularidades de cada territorio mediante inteligencia, judicialización y coordinación entre Fuerza Pública y entidades del Estado.

¿Cómo serán las nueve operaciones rurales contra grupos criminales?

El coronel explicó que las operaciones partirán de una identificación de los fenómenos criminales de cada región, para determinar qué estructuras actúan allí, cómo están organizadas y qué capacidades tienen.



“Van a haber nueve operaciones rurales muy fuertes, focalizadas, de las cuales ya se están implementando dos”, afirmó.

Según Soler, las otras siete operaciones se encuentran en preparación debido a las capacidades disponibles en hombres, armamento, helicópteros y judicialización.

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El exsecretario de Seguridad de Cali sostuvo que la intervención deberá combinar las acciones militares con el trabajo de la Policía, la Fiscalía, jueces, Migración Colombia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dependiendo de las características de cada territorio.

Soldados del Ejército Nacional de Colombia. Foto: Ejército Nacional.

¿Qué estrategia propone para enfrentar a los grupos criminales?

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Soler explicó que en zonas donde los integrantes de los grupos armados se mezclan con la población civil no sería suficiente una operación militar convencional. En esos casos, planteó la necesidad de identificar a las estructuras mediante inteligencia y avanzar en procesos de judicialización.

“Hay que hacer judicialización. La Fiscalía se vuelve importantísima y es microfocalizar luego de que usted sabe quiénes están allí”, señaló.

El coronel también mencionó el uso de interceptaciones, análisis de comunicaciones, equipos de radiogoniometría y otras herramientas de inteligencia para ubicar a integrantes de las estructuras criminales.

A su juicio, una de las prioridades debe ser afectar a las redes que funcionan como milicias y que realizan actividades como extorsiones y homicidios, pues estas cumplen funciones de apoyo para las estructuras armadas.

¿Cuántas operaciones urbanas prepara el Gobierno?

Además de las nueve operaciones rurales, Soler aseguró que se proyectan entre 10 y 12 operaciones en zonas urbanas. La estrategia, explicó, busca que las intervenciones no estén limitadas a una sola institución.

“Ya no en lo urbano va la Policía, en lo rural va el Ejército. Ambos van”, afirmó.

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El coronel señaló que estas operaciones incluirían el acompañamiento de la Fiscalía y otras entidades para atender asuntos como el reclutamiento de menores y la presencia de población extranjera vinculada, según su planteamiento, a actividades ilegales.

Soler también sostuvo que la estrategia contempla mayor uso de tecnología, drones, helicópteros y recursos de inteligencia.

El coronel en retiro concluyó que las operaciones requieren tiempo para recuperar capacidades y coordinar las instituciones. Según su explicación, el objetivo es avanzar de manera focalizada en los territorios donde las estructuras criminales mantienen presencia y control.