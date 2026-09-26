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Fuerte temblor sacudió a Colombia esta madrugada: se sintió en varias ciudades

El SGC reportó el movimiento en la madrugada de este sábado y posteriormente registró otros dos sismos en la misma zona.

Sismos en Chaparral, Tolima
Sismos en Chaparral, Tolima
Foto: Creada con IA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2026

Un nuevo temblor fue registrado durante la madrugada de este sábado 26 de septiembre en Colombia. El movimiento tuvo una magnitud de 4,5 y fue localizado en Chaparral, Tolima, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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El sismo ocurrió a la 1:38 a. m. y tuvo una profundidad superficial, es decir, inferior a 30 kilómetros. El reporte actualizado modificó la magnitud inicialmente informada, que había sido de 4,4.

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El movimiento fue percibido en diferentes municipios del país, de acuerdo con los reportes de ciudadanos que comenzaron a compartir sus experiencias después de la sacudida.

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¿Dónde se sintió el temblor de magnitud 4,5?

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Los reportes de ciudadanos señalaron que el sismo se sintió en diferentes zonas del Valle del Cauca, entre ellas Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo y Sevilla.

También hubo reportes desde Medellín y municipios de Antioquia como Sabaneta. En el Quindío, algunas personas indicaron haberlo sentido en Armenia, Calarcá y La Tebaida.

En Tolima, además de Chaparral, hubo reportes desde Ibagué. La intensidad percibida varió según el lugar: mientras algunos ciudadanos describieron una sacudida fuerte, otros señalaron que fue breve.

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¿Qué dijo el Servicio Geológico Colombiano sobre el sismo?

El SGC informó que el evento correspondió a un sismo de magnitud 4,5 y profundidad superficial, con referencia en Chaparral, Tolima.

La actividad sísmica continuó durante la madrugada. A las 5:05 a. m., el SGC reportó otro movimiento de magnitud 3,4, también con profundidad superficial y referencia en Chaparral. Posteriormente, a las 5:39 a. m., registró un tercer evento, esta vez de magnitud 3,1, igualmente asociado con el municipio tolimense.

Los ciudadanos que sintieron el primer movimiento describieron diferentes reacciones. Algunos reportaron que la sacudida fue fuerte en Cali, Armenia y La Tebaida, mientras que en Chaparral hubo personas que manifestaron preocupación por la continuidad de los movimientos registrados durante los últimos días.

El SGC recordó a la ciudadanía que puede reportar si sintió un sismo a través de su plataforma de Sismos Sentidos, información que ayuda a complementar el seguimiento de los eventos registrados en el país.

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