Cosas como las que comenta "el pendejo de mi hijo" afectan al fútbol: Vanemerak

hizo recientemente contra el Atlético Nacional y su hinchada en su perfil de Facebook.

"Estoy muy molesto y muy caliente con él porque es una falta de respeto hacia los hinchas de Nacional y hacia el país incitando a la violencia. Él tendrá su castigo, tendrá que llegar todos los días a las seis de la tarde a la casa o de lo contrartio tendrá que coger el bolso e irse de la casa", expresó con disgusto el exfutbolista en Blu Radio mientras su hijo lo escuchaba al otro lado de la linea.

“Yo no eduque a mis hijos así, ni mis padres me educaron así, ni los entrenadores que tuve de fútbol. Ustedes saben que yo no quiero a Nacional pero no por eso tengo que decir que voy a matar a alguien o pongo esta canción pendeja”, añadió Vanemerak al referirse a los apartes del tema musical que Óscar publicó y cuya letra incita a la violencia contra la hinchada verdolaga.

El extécnico albiazul expresó que el fútbol se ha visto muy afectado por actitudes como la de su hijo y que, por ejemplo, la asistencia a los estadios ha bajado notoriamente por problemas de inseguridad y “porque pasa lo que está poniendo este pendejo de mi hijo en las redes”.

Por su parte, Óscar Vanemerak pidió disculpas a la hinchada de Atlético Nacional y aclaró que sus mensajes pertenecen a una canción que decidió compartir a propósito del clásico que estaba programado para este martes y que finalmente fue suspendido por los recientes asesinatos de tres personas en Bogotá, hechos en los que se han visto involucrados hinchas de Millonarios.

“Lo que había puesto era una canción de la barra. No lo hice con el fin de lastimar a ningún personaje ni nada por el estilo y el que se sintió así pues le pido disculpas de corazón, no lo hice con esa intención”, manifestó el hincha albiazul.