“Creo que el salario mínimo es muy bajo, quedamos insatisfechos”: MinTrabajo

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, pasó por los micrófonos de EL Radar de BLU Radio para hablar sobre el aumento del salario mínimo en el país decretado por el Gobierno Nacional para el año 2020.

Sin embargo, la ministra lamentó que no se hubiera llegado a un acuerdo con los gremios de trabajadores.

“Lamentablemente estuvimos cerca, pero las centrales dijeron que tenía que ser un millón, no se bajaron de ahí. Nosotros como Gobierno, tampoco podíamos excedernos, todos tenemos nuestros límites y no podíamos pasarnos”, dijo.

“Quisiera poder dar más porque creo que el salario mínimo aquí es muy bajito, pero no lo logramos”, añadió.

Por otro lado, Arango explicó cómo se puede aumentar el salario de los trabajadores en los próximos años.

“Estos aumentos representan un avance en la suma del salario, pero creo que a medida que mejoramos la economía tenemos que avanzar en los sueldos”, comentó.

Por su parte, el presidente del Consejo Gremial, Jorge Enrique Bedoya, también se refirió al aumento del salario mínimo colombiano.

“Nos parece una buena noticia por varias razones; estamos cerca de la propuesta que hicimos los empresarios del 5.88%; en un país que cierra el año con una inflación cercana a 3.88%, tener un incremento del salario mínimo del 6% es una buena noticia; llevamos dos años con el mismo incremento, eso significa que los trabajadores ganan capacidad de compra”, mencionó.

¿Por qué no se llegó al millón que pedían los sindicatos?

“Aquí los que no se movieron fueron ellos porque es una comisión de concertación. Seguramente ellos en la primera reunión que tuvimos dijeron que no tenían ningún inamovible, pero no se bajaron el 8.1%”, afirmó.

