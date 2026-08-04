Crisis humanitaria en el Cauca: 18.000 familias en vilo por la reactivación del volcán Puracé

El municipio de Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, ha entrado en un estado de calamidad pública tras la reciente e inusual reactivación del volcán Puracé. El alcalde Jorge Andrade confirmó que la zona enfrenta un panorama crítico debido a la constante emisión de gases y cenizas, agravado por las duras condiciones climáticas de la región.

Según el mandatario local, la situación ha escalado hasta convertirse en un problema de grandes proporciones. “Nos encontramos en una crisis humanitaria a efectos de la actividad volcánica del volcán Puracé, aunado a ello al fenómeno del niño que está azotando mucho al municipio”, declaró Andrade en Mañanas Blu, explicando que la declaratoria de calamidad busca agilizar la llegada de recursos del departamento y la nación para afrontar la emergencia.

Un despertar tras décadas de quietud

La preocupación de las autoridades y la comunidad radica en que el volcán ha mostrado signos de actividad que no se veían en generaciones. El alcalde subrayó que el gigante había permanecido en silencio durante décadas: “El volcán venía realmente en una quietud desde hace aproximadamente 75 años y pues realmente todos estos cambios que se está generando creo que es la más alta actividad de los últimos 75 años”.

Esta reactivación ha golpeado fuertemente la economía local, especialmente en el sector agrícola, donde las cenizas están afectando los cultivos y el sustento de los habitantes.



Emiten alerta naranja por volcán Puracé tras aumento de actividad volcánica Foto: captura de video

Más de 18.000 familias afectadas

El impacto social de la emergencia es masivo. Aunque inicialmente se identificaron 4.000 familias en la parte alta como las más vulnerables, los fuertes vientos han dispersado la ceniza por todo el territorio. “Estamos hablando de más de 18.000 familias que en este momento pues ven afectadas su calidad de vida y su rutina normal”, precisó el alcalde.

A pesar de la alerta naranja, por el momento no se han ordenado evacuaciones masivas, debido en parte a la falta de capacidad financiera del municipio, que al ser de sexta categoría, depende enteramente del apoyo externo para realizar tales despliegues.

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Amenaza a los recursos hídricos y riesgos de avalanchas

Uno de los puntos más sensibles es el impacto ambiental y el riesgo geológico. Puracé es un territorio estratégico donde nacen los ríos Cauca y Magdalena. La caída de ceniza ya está comprometiendo la potabilidad del agua, afectando instituciones educativas y el turismo en el Parque Nacional Natural.

Además, existe el temor latente de lahares o avalanchas. “Hay muchos nacimientos de agua que vienen de la parte alta del volcán, lo cual dentro de las probabilidades existe que se pueda generar una avalancha que genere grandes afectaciones”, advirtió Andrade.

Escuche aquí la entrevista: