Crisis lleva a venezolanos a comprar desodorante por untadas

En diálogo con BLU Radio, Nitu Pérez Osuna, la periodista que hizo la denuncia en el portal LaPatilla.com , dijo que no se trata de una broma y que lo pudo corroborar con sus propios ojos.

“Desodorante en spray no hay hace muchísimo tiempo en Venezuela. En bolita se ve eventualmente. Ahorita hace unos tres meses que se ve muy poco. Yo ayer estaba haciendo una diligencia en la avenida Urdaneta, me encontré una cola bastante importante, pregunté y eso me dijeron”, expresó. (Vea también: El trino de Petro sobre escasez de alimentos que no gustó en Venezuela)

La periodista agregó que intentó sacar su teléfono para sacar fotografías, pero no fue posible porque dos personas se lo impidieron.

“Me puse a buscar en Twitter y hay personas que están informando de esto. Esto pasó hace dos años, cuando había una escasez gigantesca, pero yo ahora lo vi”, indicó.

Manifestó que la escasez no se limita al desodorante, sino a otros elementos de aseo personal como champú y jabones de baños.

“Todo lo que es de aseo personal desapareció. Lo único que uno encuentra es pasta de dientes. Cosas como perfumes, colonias y jabones ha desaparecido del mercado”, añadió.