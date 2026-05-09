¿Cuándo y dónde será la velación de Germán Vargas Lleras?

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras falleció el pasado viernes 8 de mayo. El dirigente político, quien en los últimos meses había enfrentado un delicado estado de salud, permanecía alejado de la actividad pública.

El líder político estuvo cerca de un año luchando contra una recaída relacionada con un tumor. Sin embargo, nunca se conocieron detalles relevantes sobre el diagnóstico ni sobre la naturaleza exacta de su tratamiento médico.

De hecho, en mayo de 2025 se conoció que Vargas Lleras fue sometido a una cirugía neurológica en Houston, Texas, procedimiento que, según un comunicado divulgado en ese momento, fue calificado como exitoso y además hacía parte de su recuperación.



Velorio de Germán Vargas Lleras en el Palacio San Carlos

Velación Germán Vargas Lleras Suministrado

La familia de Germán Vargas Lleras emitió un comunicado en el que invita a los colombianos y seguidores a la velación del dirigente político, la cual tendrá lugar en el Palacio San Carlos, en el Salón de Bolívar.



Aunque todavía no se ha confirmado si tendrá transmisión, sí se ha revelado que tendrá lugar el sábado 9 de mayo desde las 3:00 de la tarde hasta las 7:00 de la noche, mientras que el domingo 10 de mayo arrancará desde las 10:00 de la mañana y terminará a las 6:00 de la tarde.



Quién era Germán Vargas Lleras

Vargas Lleras nació el 19 de febrero de 1962 en el seno de una familia reconocida en la política. Era hijo de Germán Vargas Espinosa y Clemencia Lleras, hija del expresidente Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó Colombia entre 1966 y 1970.

Germán Vargas Lleras fue una figura clave en la política colombiana. Su trayectoria comenzó en 1981 como concejal de Bojacá, Cundinamarca, a los 19 años, escalando hasta convertirse en senador durante cuatro periodos y presidente del Congreso.

A lo largo de su carrera se destacó por liderar proyectos de infraestructura y vivienda como vicepresidente entre 2014 y 2017, bajo el gobierno de Juan Manuel Santos, además de haber consolidado un importante respaldo electoral en sus aspiraciones presidenciales. Recientemente, su figura volvió a la atención pública debido a los mensajes de solidaridad de distintos sectores políticos ante su delicado estado de salud.

