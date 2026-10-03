De La Espriella pidió la salida del director de Bomberos: “La simple sospecha será suficiente”

El presidente Abelardo De La Espriella le pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, declarar insubsistente el nombramiento de Germán Andrés Miranda Montenegro como director general de Bomberos de Colombia, luego de asegurar que conoció hechos relacionados con el funcionario que, a su juicio, deben ser esclarecidos por las autoridades competentes.

El mandatario hizo el anuncio a través de su cuenta de X, donde afirmó que las actuaciones que habría conocido son de “la mayor gravedad”, aunque no entregó detalles sobre cuáles son los hechos específicos a los que se refiere ni señaló públicamente una investigación concreta en su mensaje.

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“Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara, que proceda de inmediato a declarar insubsistente su nombramiento”, escribió De La Espriella.

Foto: Ministerio del Interior.

El presidente agregó que durante su administración no habrá “contemplaciones” frente a conductas que puedan comprometer la transparencia o la integridad del servicio público y aseguró que una sospecha de una actuación irregular será suficiente para exigir la salida de un funcionario.



“Funcionario que no sea probo se va y, además, haré todo lo legalmente posible para que la justicia le caiga con todo rigor”, sostuvo el mandatario, quien también afirmó que quien pretenda “manchar” su Gobierno será considerado “enemigo de la Patria”.

He conocido hechos que involucran al actual director nacional de Bomberos, capitán Germán Miranda, en actuaciones que considero de la mayor gravedad y que deben ser esclarecidas por las autoridades competentes.



Por esta razón, le he pedido al ministro del Interior, Rodrigo Lara,… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 3, 2026

La solicitud de salida ocurre pocas semanas después de que Germán Andrés Miranda Montenegro asumiera nuevamente la dirección general de Bomberos de Colombia. El Ministerio del Interior confirmó que el funcionario fue posesionado el 7 de septiembre de 2026 por el ministro Rodrigo Lara Restrepo.

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Miranda Montenegro es capitán en jefe y cuenta con más de 20 años de experiencia en el Sistema Nacional de Bomberos. De acuerdo con la información oficial, anteriormente se desempeñó como director general y coordinador general del sistema, además de haber ejercido como asesor, consultor, instructor y docente en procesos relacionados con la atención de emergencias.

Su llegada a la entidad se produjo en un momento en el que el Gobierno había planteado como prioridades el fortalecimiento de las capacidades operativas de los cuerpos de bomberos, la articulación del Sistema Nacional de Bomberos y el mejoramiento de la prevención y respuesta frente a emergencias y fenómenos naturales.

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El nombramiento también coincidió con la atención de emergencias asociadas a incendios forestales y con las acciones del Gobierno frente al fenómeno de El Niño, que representaba uno de los asuntos que debía atender la nueva administración de la entidad.