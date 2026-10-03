Falsa oferta de trabajo terminó en explotación sexual de cuatro mujeres en Villavicencio

La Fiscalía General de la Nación judicializó a María Ofelia Ortiz Gil, señalada de engañar a cuatro mujeres, entre ellas varias adolescentes, con falsas ofertas de trabajo que, según la investigación, terminaron en su explotación sexual en Villavicencio. Un fiscal de la Seccional Meta le imputó el delito de trata de personas agravado.

Los hechos ocurrieron entre el 27 de abril y el 8 de mayo de 2024, cuando las víctimas viajaron desde Medellín hasta Villavicencio. Al llegar, fueron trasladadas a un establecimiento de comercio que sería propiedad de Ortiz. Allí, de acuerdo con la Fiscalía, les informaron que debían realizar actividades sexuales y permanecer en el lugar hasta que se retirara el último cliente.

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“Estas jóvenes estaban encerradas, vigiladas por cámaras, y no las dejaban salir hasta en horas de la noche, cuando salían a trabajar. De igual manera, dice que las trajeron engañadas, ya que les dijeron que iban a trabajar como meseras. Y en otra oportunidad le habían dicho que iban a trabajar como modelos”, afirmó el fiscal del caso.

La investigación también señala que Ortiz habría controlado los movimientos de las víctimas, les proporcionaba alojamiento y establecía los valores que debían cobrar tanto por las bebidas alcohólicas como por los actos sexuales. El caso llegó a conocimiento de las autoridades luego de que la madre de una de las adolescentes alertara sobre su situación. Esto permitió establecer la ubicación de las víctimas y adelantar un operativo que terminó con el rescate de las cuatro mujeres.



Durante las audiencias, María Ofelia Ortiz Gil no aceptó el cargo imputado. Una jueza de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en su lugar de residencia mientras avanza el proceso. La Fiscalía recordó que la procesada se presume inocente hasta que exista una decisión judicial en firme.