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De La Espriella confirmó 55 capturas y más de una tonelada de cocaína incautada en 24 horas

El balance incluye la muerte de alias “Terry”, señalado cabecilla del Clan del Golfo, y la afectación de siete laboratorios de narcóticos.

Abelardo De La Espriella
Abelardo De La Espriella
Foto: Presidencia - Joel González
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 3 de oct, 2026

El presidente Abelardo De La Espriella entregó el balance de las operaciones de la Fuerza Pública en las últimas 24 horas, en las que 55 personas resultaron capturadas, más de una tonelada de cocaína incautada, 24 armas de fuego decomisadas y siete laboratorios de narcóticos afectados.

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Uno de los principales resultados se registró en Jericó, Antioquia, donde fue dado de baja alias ‘Terry’, señalado por el Ejército como uno de los cabecillas de la subestructura Edwin Román Velásquez, del Clan del Golfo. Según las autoridades, llevaba más de cinco años en esa organización y tenía presencia en las subregiones del Nordeste y Suroeste antioqueño. En la operación también murieron otros dos integrantes del grupo.

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En El Charco, Nariño, las autoridades incautaron 675 millones de pesos y una embarcación. Además, el balance reporta acciones contra la minería ilegal, con dos dragas, dos excavadoras y tres motores afectados. “Combatimos el crimen que destruye nuestros ecosistemas y financia el terrorismo”, afirmó el presidente.

De La Espriella también se refirió al militar asesinado en un ataque con dron en Aipecito, Huila, y aseguró que acompaña a la familia del uniformado. “Mi orden es clara: encontrar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó. El mandatario cerró su mensaje respaldando a la Fuerza Pública y aseguró que continuarán “golpeando las estructuras criminales, sus armas y su dinero”.

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