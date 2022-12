¿De qué sirven policías si no están cuando pasa algo?: víctima de atraco en TM

Un joven resultó gravemente herido durante un nuevo atraco que se presentó en un bus de TransMilenio. (Lea también: Denuncian robo masivo a 15 pasajeros a bordo de un bus de TransMilenio )



En entrevista con Blu Radio, el joven narró los hechos en los que su hermano y él fueron atacados con armas blancas por cerca de ocho hombres.



“Veníamos por la estación de Tercer Milenio y se subieron unos tipos, le piden la silla a mi hermano y él no se las da, le quitan un billete de 10.000 y al ver eso reacciona y los empuja, cuando los empuja le estaban pegando entre tres y yo al ver eso lo único que hice fue halarlo, cuando volteé a mirar, ya teníamos unas ocho personas con cuchillo y lo estaban apuñaleando”, contó el joven.



“A mi hermano le pegaron cuatro puñaladas de 6 centímetros de profundidad y está hospitalizado, a mí me dieron dos puñaladas, una donde va el corazón y otra en el dedo pero a mí por un centímetro no fue mayor”, agregó. (Lea también: Capturan a supuestos responsables de robo en estación Alcalá de TransMilenio )



Los hechos se presentaron el pasado domingo luego de que los hermanos John Alexander y Yeison Daza se subieran a un articulado en la estación Avenida Jiménez, para dirigirse hacia el sur de la ciudad.



El joven también contó que cuando se bajaron del articulado de TransMilenio corrieron hacia la calle y pasaba una patrulla que fue la que nos prestó los primeros auxilios.



Sin embargo, criticó que la Policía en los momentos críticos no está. (Lea también: Joven fue apuñalado cuatro veces durante atraco en TransMilenio )



“Qué ganamos que manden 500 policías si no van a estar en los momentos que se necesitan, siempre pasan las cosas y nunca están ahí”, dijo el joven herido.



Finalmente, también lamentó la actuación del conductor del articulado, quien, según contó, no reaccionó pese a ver que los estaban atacando.



“Es injusta la actuación del señor chofer que le gritábamos y no prestó ningún tipo de atención, no paró, no hizo nada”, agregó.