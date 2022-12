Declaraciones de fiscal son "intimidatorias": FLIP

La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) calificó de "intimidatorias" las declaraciones del fiscal general de Colombia, quien dijo que quienes entreguen materiales de prueba de una investigación a personas diferentes de las autoridades, pueden incurrir en conductas punibles.



Según la FLIP, "las declaraciones del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, son contrarias al derecho a la libertad de expresión" (Lea también: Nuevo caso de chuzadas: Policías vendían datos de inteligencia a delincuentes ).



El pronunciamiento de la entidad se refiere a lo expresado por Montealegre respecto de las investigaciones por los dos atentados del jueves en el norte y el occidente de Bogotá que dejaron ocho heridos.



El Fiscal dijo que los materiales de audio, vídeos y cámaras que tienen los ciudadanos son elementos de prueba y advirtió que "solo pueden entregar este tipo de material" a las autoridades competentes.



Para la FLIP, "el Fiscal confunde las reservas de las investigaciones criminales con los límites constitucionales a la libertad de expresión" y agrega que olvida "las numerosas sentencias de la Corte Constitucional" en las que se plantea que "la reserva de la fuente es un derecho constitucional, tanto para la fuente como para el medio" (Lea también: Santos no necesita permiso para autorizar viajes a Timochenko y Gabino: fiscal ).



La entidad añade que el Montealegre está en el deber de procesar a quienes obstruyan la justicia, "pero es contrario a la Constitución que se erija como una autoridad intimidatoria que hace referencia genérica a hechos futuros, dirigidos a toda la ciudadanía, generando un ambiente de inhibición para el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo".



La FLIP dice que comprende "el momento de tensión que viven las autoridades", pero señala que justo en este tipo de situaciones es en las que el Estado está llamado a hacer "gala de las garantías a las libertades civiles y no, como en este caso, enviar mensajes propios de regímenes autoritarios o sociedades de miedo".



Igualmente, la Fundación recuerda que los medios de comunicación y los periodistas cuentan con el derecho a acceder y difundir documentos o materiales que soporten sus informaciones (Lea también: En México vivimos un retroceso enorme en libertad de expresión: Carmen Aristegui ).



"La libertad de información consiste, justamente, en que la información no sea un monopolio del Estado y que los ciudadanos puedan participar de ella generándola, usándola y compartiéndola", asegura la FLIP.



Con EFE.