Defensoría sobre cifras de feminicidio: "Hay un ambiente que justifica la violencia"

Al menos 745 feminicidios han sido cometidos entre enero y octubre de este año en Colombia, reveló el boletín 'Vivas nos queremos', que abogó por acciones que "erradiquen desigualdades y creen condiciones materiales propicias para que las mujeres y mujeres niñas en toda su diversidad vivan en entornos libres de violencia".

El documento, elaborado por el Observatorio Feminicidios Colombia, señala que además de los 745 crímenes, también hubo en los primeros 10 meses del año "571 feminicidios en grado de tentativa".

El departamento que más casos registro fue Antioquia, cuya capital es Medellín, con 110; le siguen Atlántico y Valle del Cauca, cada uno con 66 feminicidios.

Igualmente, en Bogotá fueron perpetrados 74 crímenes de este tipo. Entre tanto, los meses con más casos fueron agosto (92), marzo (86) y julio (81).

Publicidad

La Defensoría del Pueblo , por su parte, ha atendido este año "9.231 mujeres en su diversidad víctimas de violencia de género, 441 corresponden a niñas y adolescentes".

Iris Marín Ortiz, defensora del Pueblo, aseguró en Mañanas Blu, se declaró preocupada ante las cifras de feminicidio.

Publicidad

Aseguró que "una de las crisis más graves de derechos humanos que tenemos en Colombia y en el mundo entero, como lo indican las cifras que acabas de mencionar, es el tema de la violencia contra la mujer".

Y agregó: "No es solo el feminicidio y no es solo en ambientes familiares íntimos o digamos, de la pareja y la ex pareja, sino también en el el conflicto armado en el marco social. Todo el tema de la violencia sexual también, que afecta más principalmente no solo a las mujeres, sino a las niñas y adolescentes".

En ese sentido, lamentó que hay un ambiente en general que justifica la violencia, lo que genera dichas cifras.

"Porque además no es solo por los hijos, es por la vida de las mujeres. Entonces tenemos un ambiente y un contexto institucional que justifica la violencia y que recarga a las mujeres por la denuncia", reflexionó sobre los procesos, además, para denunciar.

Publicidad

Marín expuso que la violencia hacia las mujeres no solo se limita al ámbito familiar o de pareja, sino que también se manifiesta en el marco del conflicto armado. “El 79% de los casos de violencia sexual registrados afecta a niñas y adolescentes, y el sistema ha mostrado una complacencia preocupante ante estas violencias”, añadió.

Esto resalta la necesidad de un cambio profundo en la apreciación institucional hacia las mujeres que denuncian. Las acciones propuestas incluyen campañas de pedagogía, la activación de grupos élite dentro de las fuerzas militares y la mejora de la formación de funcionarios.

Publicidad

“Debemos actuar no solo en el ámbito legal sino incentivar un cambio de conciencia sobre lo que es inaceptable”, afirmó. Finalmente, la independencia económica de las mujeres se presenta como una herramienta clave para la prevención de la violencia de género.

“Una mujer que tiene autonomía económica tiene la fuerza para alejarse de su agresor”, reflexionó.

Escuche aquí la entrevista: