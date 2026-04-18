Deforestación ilegal: Más de 180 árboles nativos talados y tres personas capturadas en Cundinamarca

Un grave daño ambiental fue denunciado en el municipio de Beltrán, Cundinamarca, donde autoridades confirmaron la tala de 182 árboles nativos en una zona de bosque seco tropical. La intervención dejó como resultado la destrucción de aproximadamente 11.000 metros cuadrados de este ecosistema considerado uno de los más amenazados del país.

El operativo fue realizado por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), con el apoyo de la Policía Nacional, en la vereda Guacharacas. Durante la diligencia, los funcionarios evidenciaron la tala y posterior quema a cielo abierto de varias especies nativas, que estaban siendo utilizadas para la producción de carbón vegetal.

De acuerdo con la CAR, algunos de los árboles talados ya contaban con gran tamaño y grosor, y fueron cortados en trozas para facilitar su combustión. La actividad, además de afectar la flora nativa, generó contaminación del aire y pérdida significativa de cobertura vegetal.

El director regional de la CAR Magdalena Centro, Juan Carlos Escobar, advirtió que el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados del país, al punto de que actualmente solo queda cerca del 8 % de su cobertura original. Además, explicó que Cundinamarca alberga aproximadamente el 3 % de este ecosistema a nivel nacional, lo que aumenta la importancia de su conservación.



Blu Radio MICHAEL DANTAS/AFP

El funcionario destacó que este tipo de bosque cumple funciones clave como la captura de carbono, el control de la erosión y el hábitat de más de 200.000 especies de flora y fauna, por lo que su destrucción pone en riesgo la biodiversidad, la seguridad hídrica y la fertilidad de los suelos.

Durante el operativo, la Policía Nacional capturó a tres personas que fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización. Entre tanto, la CAR avanza en la definición de las medidas administrativas y sancionatorias correspondientes.

Publicidad

Finalmente, la entidad ambiental reiteró su compromiso con la protección de los ecosistemas vulnerables y aseguró que continuará adelantando acciones de control y vigilancia para prevenir nuevos daños ambientales en la región.

