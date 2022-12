Denuncian caso de discriminación en Salitre Mágico; directivas responden

Sin embargo, dice Rabelo, se encontró con un caso de discriminación por parte de funcionarios del centro recreativo.



“Cuando vio el gusano que dijo que quería subir se hizo la fila con todos los niños y en el momento de pasar la puerta y que para subir a la atracción física mente se la cerraron y en el momento que se la cerraron dijeron ellos ella no puede subir hasta que no la veo un médico, perdón, cómo así, venga donde dice”, explicó.



Rabelo dijo que las políticas del parque no estaban claras. “En ninguna parte decía que era una política del parque. En qué parte de la entrada está publicado que hay algunas condiciones especiales para personas especiales en la atracción del gusano loco. En la página de internet del parque Salitre Mágico en ninguna parte dice que tenga alguna restricción”, dijo.



Por su parte, a través de un comunicado, las directivas del Parque Salitre Mágico manifestaron que el hecho no se trató de una situación de discriminación sino de unos protocolos de seguridad en el que precisan se abstienen de usar atracciones o dispositivos de entretenimiento o de participar en atracciones o actividades que representen riesgo para la integridad personal o la de las personas a cargo, en especial, por sus condiciones de tamaño, salud, edad, embarazo, mentales, sicológicas o físicas, respetando en todo caso las instrucciones y restricciones que se suministren para el acceso a las mismas.





@IDRD @luciabastidasu Buenas tardes, para responder sus inquietudes publicamos la siguiente información pic.twitter.com/L5enGDOmip — Salitre Mágico (@SALITREMAGICO) April 26, 2016