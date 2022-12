Denuncian que más de 9.000 aprendices del Sena no podrán estudiar este año

El Sena contrata a través de convenios a otras instituciones universitarias para la formación técnica y también a instituciones para la formación del trabajo. En Bogotá serían alrededor de 18.000 millones de pesos en contratación a empresas en las que trabajan cerca de dos mil personas entre docentes, formadores y otros cargos.

Blu Radio conoció la denuncia de varios estudiantes que tenían planeado iniciar clases en enero, pero hasta ahora no han recibido respuesta del Sena. Diego Cruz es uno de ellos.

“Soy aspirante del Sena. Estoy en espera del cupo y no me han dicho nada. Me inscribí en el mes de diciembre y me dijeron que en enero comenzaría el proceso de formación, pero yo estoy preocupado porque me dicen que están quitando cupos y mi deseo es estudiar”, señaló el joven.

Miryam Cifuentes es otra de las aspirantes que espera que le definan si podrá acceder a las clases. “No nos dan razón y nos dicen que no hay cobertura. Hay mucha gente y nos dicen que no han dado respuesta”, afirmó.

La eventualidad se habría presentado porque la entidad no renovó un contrato con las instituciones educativas que prestaban sus aulas.

La representante Olga Lucía Velasquez denunció que, para este año, las instituciones de formación para el trabajo atenderán solo a 1.300 aprendices, cuando en 2017 se formaron 10.200.

“Es preocupante porque alguna de las razones son que no hay dinero, que ya se cumplió la meta, pero aquí no podemos seguir engañando a los estudiantes, no podemos seguir acabando las ilusiones a los bachilleres, porque, por ejemplo, para el programa Ser Pilo Paga sí se garantizaron los recursos”, afirmó Velásquez.

Miguel Ángel Sandoval, presidente de la Asociación Nacional de Entidades de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, señaló que por la falta de este convenio también docentes perderán sus empleos.

“Vamos a tener que sufrir el recorte de ampliación de cobertura perjudicando a las instituciones, primero el personal se ve recortado”, afirmó Sandoval.

Estos 9.000 estudiantes afectados corresponden a Bogotá, pero el convenio no se renovó a nivel nacional, por lo cual los estudiantes y maestros afectados serían muchos más.

En Pereira tampoco están firmados los convenios, y lo mismo ocurre en Medellín en donde entre 200 y 400 estudiantes no saben qué pasará con su semestre.

Jaime Pérez es el director de una de las instituciones a la que no le han notificado de la continuidad de los convenios.

“El Sena fue un excelente aliado, el programa es excelente y por eso nos parece que no deberían acabar con el programa. Aquí son entre 200 y 400 estudiantes que generan unos 25 empleos que tendremos que cesar”. Además, el problema es que el Sena nos dijo que íbamos a comenzar en enero, y nosotros nos alistamos. Eso significa unas inversiones en internet y en otros temas”, puntualizó.

Blu Radio consultó con el Sena, de donde señalaron que los convenios están hasta hoy en proceso de formalización y dijeron que en febrero se abrirán 80.000 nuevos cupos a nivel nacional.