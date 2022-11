Denuncian secuestro de tres personas en frontera colombo-venezolana

Desde Santander, los familiares de un empresario denuncian que éste fue secuestrado, junto a su secretaria y el chofer, en la vía que comunica a Ureña con San Cristóbal, en el Estado Táchira de Venezuela.

Las personas plagiadas serían el empresario santandereano German Plata Palacios, Norma Loaiza Mojica y José Santafé Romero, los dos últimos de ciudadanía venezolana.

Los hijos del empresario solicitaron ayuda al gobierno colombiano y venezolano para dar con el paradero de las tres personas que ya fueron reportadas como secuestradas.

“Él estuvo en Bucaramanga la semana pasada, el viernes 7 de junio se regresó para Venezuela, iba ingresando a las 3:00 de la tarde a Ureña por el paso peatonal, buscó su automóvil, una JAC doble cabina, la recogió, a los 10 minutos de haber ingresado al territorio venezolano fue interceptado, se encontró el carro abandonado en el sector del páramo de Las Lajas”, dijo su hija en diálogo con Blu Radio, quien pidió la reserva del nombre por seguridad.

Los familiares del empresario enfatizaron que el Comando Antiextorsión y Secuestro del Táchira adelanta las investigaciones correspondientes, pero sienten temor de que les hagan daño.

“Nadie se ha comunicado con nosotros, acá en Colombia las autoridades no nos han querido ayudar porque no fue en nuestro territorio, es doloroso porque no sabemos nada de ellos”, dice la mujer.

Algunos medios venezolanos ya reportaron el secuestro de las tres personas y señalan que nadie les ha reportado nada de su paradero.

El vehículo del empresario, dedicado a la fabricación y distribución de remolques, fue localizado en el Páramo de la Laja, sector Los Naranjos, en el municipio Independencia del Táchira.