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Blu Radio  / Nación  / Designan interventora sustituta en Asmet Salud tras suspensión del agente interventor

Designan interventora sustituta en Asmet Salud tras suspensión del agente interventor

SuperSalud nombró a Jessica Aguirre Santana como interventora sustituta temporal de Asmet Salud EPS, luego de la suspensión por tres meses del agente interventor Lain López por decisión de la Procuraduría.

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