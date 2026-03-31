Designan interventora sustituta en Asmet Salud tras suspensión del agente interventor

La Superintendencia Nacional de Salud designó a Jessica Milena Aguirre Santana como interventora sustituta temporal de Asmet Salud EPS, en el marco de la intervención vigente de la entidad.

La medida se adopta tras la suspensión provisional por tres meses de Lain Eduardo López, quien se desempeñaba como agente interventor.

Cabe recordar que la decisión de suspensión fue tomada por la Procuraduría General de la Nación, que argumentó un presunto deterioro en la prestación de los servicios de salud y un aumento en las quejas de los usuarios.

La medida busca frenar la crisis de atención que afecta a cerca de 1,5 millones de afiliados, e incluye además la apertura de investigaciones a cinco exinterventores de la EPS.



De acuerdo con el comunicado emitido desde la EPS, la nueva interventora asumirá el liderazgo de la entidad con un enfoque orientado a fortalecer la red de servicios y garantizar la atención oportuna en los territorios donde tiene presencia.

Entre las acciones planteadas se encuentra el trabajo articulado con prestadores públicos y privados para mejorar la cobertura y la calidad del servicio en varios departamentos del país.

La entidad también señaló que esta designación busca dar continuidad a la operación de la EPS, en medio de la intervención, y asegurar condiciones de atención digna, oportuna y humanizada para los usuarios, al tiempo que se prioriza la estabilidad del talento humano y el funcionamiento del sistema en las regiones.