Despiden a operarios que agredieron a habitante de calle en Bucaramanga

La Cooperativa de Trabajo Asociado de Reciclaje y Servicios, Coopreser, informó que fueron despedidos dos operarios que agredieron a un habitante de calle cuando recogían basuras en el centro de Bucaramanga.

Otro trabajador de dicha cooperativa que conoció los hechos fue suspendido temporalmente de su trabajo “por ocultar información de lo sucedido”.

“Cumplido el debido proceso disciplinario y presentación de descargos correspondientes, y acatando las reglamentaciones existentes, se procedió a desvincular a los dos trabajadores que cometieron el acto bochornoso. Lamentamos y censuramos de manera categórica las agresiones realizadas al habitante de calle”, dice el comunicado de Coopreser.

#VIDEO Trabajadores de una empresa de aseo habrían lanzado basura a un habitante de calle en Bucaramanga https://t.co/Pk5LjEH86w #MañanasBLU pic.twitter.com/t8G08gLwvG — BLU Santanderes (@BLUSantanderes) March 3, 2020

César Pinilla Rojas, aseguró que durante tres noches los operarios que recogen basuras para EMAB lo agredieron.

“Me lanzaron comida mientras dormía, también agua y otros elementos, yo no conozco a esos señores, no se porque me atacaron”, afirmó este hombre que vive en las calles del centro de Bucaramanga.

